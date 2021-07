Solicita Adrián LeBarón ser reconocido como víctima ante la FGR

Adrián LeBarón, padre y abuelo de víctimas de la masacre de Bavispe, registrada el 4 de noviembre de 2019, denunció que no ha sido reconocido como víctima en la integración de las carpetas de investigación de la delincuencia organizada, y solicitó que se le valide ese derecho.

“Yo no estoy reconocido en la Fiscalía como víctima de la delincuencia organizada dentro de las carpetas. La petición fue ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que me ayuden a que me reconozcan, porque parece ser que no se le reconoce a la ciudadanía ese es su derecho, es una ofensa contra sociedad y el estado. Hay 15 personas vinculadas a proceso, por delincuencia organizada que tuvieron que ver con la masacre de mi hija. Ese es el dolor”, afirmó.

Adrián LeBarón, señaló que conforme avanza el proceso, es muy probable que les acepten unos procedimientos abreviados, lo que preocupa a la familia, que se empiecen a dar procedimientos abreviados, y se liberen a responsables de los asesinatos.

“La familia está súper preocupada que empiece a salir gente no muy inocente del estado de arraigo o de la prisión que les vayan a dar. Andamos muy preocupados. Aunque tengamos el reconocimiento de victimas ante la CNDH, todavía no la tenemos ante la fiscalía en las carpetas de investigación de la delincuencia organizada”, expresó.

En ese contexto, mencionó que ha presentado entre cinco o seis casos, sobre daños contra la comunidad de LeBarón en la última década, en los que ha estado sufriendo ataques de abigeatos, robos, asesinatos, secuestros, por lo que la congregación quiere que se le considere como daños a un colectivo, desde la perspectiva de comunidad.

“Estamos en bastante abandono”, aseveró.

Y agregó, “Todos los que tienen doble nacionalidad en nuestra comunidad, no encuentran cabida cultural, religiosa, emocional en Estados Unidos. Van y trabajan como cualquier mojado que se va a Estados Unidos, y su anhelo es volver a LeBarón. LeBarón es el objetivo final, y nos ha tocado a nosotros, especialmente a mí dar una lucha, especialmente para las futuras generaciones. Tengo hijos, tengo nietos, yo jamás voy a faltarles el ejemplo, tal vez eso es lo que más fuerza me da de mantenerme al pie del cañón en esta lucha”.

Para finalizar, destacó la importancia del acompañamiento que ha brindado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le aporta más fuerza y valor al realizar sus diligencias ante las entidades gubernamentales, gracias al acompañamiento que se le ha brindado.