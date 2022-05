Solicita Hacienda pago de impuestos a afectados por Aras pese a ser víctimas de fraude

El representante de varios de los afectados por la empresa Aras Investment Business Group, Mariano Cordero, informó que fue la Fiscalía General del Estado le notificó la existencia de la ficha roja en contra de Armando Gutiérrez Rosas, por el presunto fraude que mantiene más de 4 mil denuncias en el estado.

“La Fiscalía General del Estado me informó que se están integrando 24 carpetas más de investigación, en razón del tiempo en que fueron presentadas las querellas, pero que aún no se han ejercitado debido a que esperan detener a más implicados a quienes ya se giraron órdenes de aprehensión, lo que para efectos prácticos me parece acertada la estrategia”, agregó el abogado.

Indicó que por el momento con los 3 detenidos, lo cual es importante porque a partir de ahí con las declaraciones se puedan fortalecer las carpetas de investigación y posteriormente sentencias condenatorias.

Otra cuestión que los afectados del fraude están informando, es que la secretaría de hacienda, les está solicitando el pago de impuestos por el cobro de utilidad generada por la inversión, sin embargo, tras ser víctimas de fraude, no recibieron tales beneficios, por tanto no pueden realizarles el cobro de dicho impuesto.

Detalló el abogado que una de sus representadas, fue requerida del pago de 15 mil pesos por impuesto generado de la utilidad de inversión, misma que no fue recibida por la inversionista, por tal motivo iniciarán los trámites para que la dependencia se abstenga de realizar dicho cobro.

“Estaremos atentos a procedimiento judicial, para lo cual se requiere de la espera de cada una de las etapas, y con ello evitar que el sistema colapse y se logre el resultado en favor de sus representados.