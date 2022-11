Solicita senador Gustavo Madero a FGR que atraiga caso de exfiscal

El Senador Gustavo Madero Muñoz integrante del Grupo Plural dio a conocer que solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del exfiscal, Francisco G.A., tras considerar que pudiera existir conflicto de interés.

El exfiscal en la administración del exgobernador, Javier Corral, fue vinculado a proceso tras la denuncia en su contra por el presunto delito de tortura psicológica en contra de exfuncionarios de la administración de César D.

Madero Muñoz exigió a FGR atraiga este caso, “para que no esté sujeto a las presiones y a los intereses de los involucrados en los que hay claramente un conflicto de interés porque son personas vinculadas con estas acusaciones”.

Esto es muy grave porque, lo que implica el mensaje que lleva, es el tratar de quitarle la validez, la fuerza a los testimonios y con esto dejar libres a todos aquellos que durante el sexenio de Javier Corral fueron investigados y enjuiciados y encarcelados y algunos todavía en proceso, indicó.

Agregó el militante de Acción Nacional que los argumentos de la denuncia de tortura, como por ejemplo de que no les dieron agua, y que no se les permitió, situaciones irrelevantes para deslegitimar toda una investigación de una lucha en contra de corrupción en el gobierno del ex gobernador César D y más de 100 ex colaboradores.

“Yo estoy muy preocupado porque avance este proceso de allanar el camino a la impunidad a todos los corruptos en la administración del exmandatario Duarte”, finalizó, Madero Muñoz.

Cabe mencionar que la noche de ayer, fue vinculado a proceso el ex fiscal, Francisco G. A. por el presunto delito de tortura.

Con la vinculación a proceso concluye la etapa inicial para lo cual la jueza determinó que el exfiscal quedará en prisión preventiva.