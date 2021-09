Solicitan ayuda para Samara Martínez

Tiene 25 años, licenciatura, maestría y pasión por todo lo que hace en lo personal y profesional, pero también tiene lupus, dislipidemia mixta, hipertensión y glomeruloesclerosis focal y segmentaria lo que la lleva a necesitar de urgencia un trasplante de riñón; Samara Martínez Montaño quiere vivir, pero no tiene 850 mil pesos que es la cantidad aproximada para costear los gastos de estudios, análisis y el trasplante; el dictamen médico es claro: un año de vida si no se realiza la cirugía.

Hoy, esta joven que se ha distinguido por su excelencia académica desde los inicios de la educación, por su actitud positiva ante las dificultades de salud a las que se ha enfrentado desde los 14 años y por su disciplina y resiliencia, dice: “Necesito ayuda de los demás” y hace un llamado a quienes la conocen y a los que no la conocen, pues agrega que aún tiene muchas cosas por hacer y muchos logros que alcanzar, sí quiere vivir, pero sin ser, según sus palabras, “una carga para su familia”.

La edad de Samara es corta, pero su historial médico es largo; la batalla inició a los 14 años de edad cuando en chequeo de rutina y luego de sentir algunos malestares, los estudios arrojaron niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico “por los cielos”, los resultados no eran compatibles con su edad y estilo de vida saludable; al poco tiempo fue diagnosticada con dislipidemia mixta e hipertensión, tenía 15 años y su presión en niveles de 190/100; a partir de este momento fueron siete pastillas diarias y una vida “aparentemente normal”.

En octubre del 2018 los niveles de urea, creatinina y proteína (niveles directamente de la función renal), estaban -comenta-, “por el espacio” y fue ahí donde la verdadera lucha comenzó; noviembre y diciembre del mismo año los pasó entre un examen médico tras otro, cada semana, uno distinto.

Foto: Cortesía / Samara Martínez

En enero del 2019 sus visitas al hospital fueron más que frecuentes, las biopsias renales y pulsaciones con esteroides en dosis de 2 mil 500 unidades por día durante 3 días seguidos, el común denominador y el diagnóstico “glomeruloesclerosis focal y segmentaria” (cicatrización paulatina de los glomérulos de los riñones lo que provoca que poco a poco se hagan pequeños); aunado a esto le dieron la noticia de que se encontraba con síndrome nefrótico y proteinuria. (Los niveles normales de proteína en la orina son de 0 a 150, ella estaba en casi 12 mil).

En ese mismo año, en el mes de septiembre, también fue diagnosticada con lupus (enfermedad autoinmune que ataca de manera directa a los órganos), en marzo del presente año inicia de nuevo con pulsaciones de esteroides y este agosto una vez más radiaciones.

Hace dos años su médico le habló de la posibilidad de un trasplante, pues su función renal era del 29%; el especialista le informó que en 7 o 10 años tendría que realizárselo; han pasado sólo dos años y los riñones de Samara funcionan sólo al 13%... “si no lo hago, me queda poco tiempo”, dice Samara.

“En este punto de mi vida tengo tres opciones; la primera, no hacer nada y morir en 1 año; la segunda después del año iniciar con diálisis y la tercera realizar un trasplante renal en menos de un año y comenzar de nuevo a vivir”.

“Lo admito, la primera opción pasó por mi mente en el instante en que me dijeron que tenía sí o sí realizar un trasplante, los motivos: no tengo 850 mil pesos, me encuentro cansada y no quiero hacer ya más y no quiero ser una carga para mi familia; la segunda realmente nunca fue una opción para mí, no me veo conectada a una máquina para poder vivir y realmente no quiero llegar a eso, sé que no podría”.

La tercera -dice-, es su apuesta, va por el trasplante de riñón con el apoyo incondicional de su familia, de su pareja con quien, señala, conoció el amor puro y bondadoso y de la gente que se una a su lucha; “no hay enfermedad que te venza, si tú la vences primero”, finaliza Samara.

Si deseas ayudarla, haz tu donativo en:

Número de tarjeta: 4152 3135 6834 6345

Número de cuenta: 298 972 1452

Cuenta CLABE: 012 150 02989721452 0

Banco: BBVA

Nombre: Samara Alejandra Martínez Montaño

Motivo de transferencia y/o depósito: Donación