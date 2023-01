Solicitan donadores de sangre para paciente internado en el Christus Muguerza del Parque

Familiares de paciente que se encuentra hospitalizado y debe ser intervenido de manera urgente, piden apoyo de la comunidad, ya que es necesario reunir a nueve donadores de sangre.

El tipo de sangre que se solicita puede ser A positivo, A negativo, O Positivo y O Negativo, para el paciente de nombre José Carlos Terrazas Cortés, en el Banco de Sangre del Christus Muguerza del Parque, quien permanece hospitalizado y será intervenido de urgencia.

Los requisitos para donar sangre son, tener edad entre 18 y 65 años; pesar más de 60 kilos, y presentar identificación oficial vigente. De igual forma, es necesario acudir con ayuno de cuatro horas, y de manera previa haber tomado alimentos ligeros.

Es necesario no haberse realizado tatuajes, perforaciones, microblading ni depilación láser en al menos un año, así como cirugías en los últimos seis meses.

Otros requisitos son no ingerir bebidas alcohólicas no tomar medicamentos 48 horas antes de acudir a donar sangre y en caso de donación de plaquetas no haber consumido aspirina en los últimos días. Tampoco son candidatas mujeres embarazadas o que estén lactando, en tanto que quienes estén en ciclo menstrual sí pueden acudir a donar.

Es importante que quienes presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria, como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, entre otros, así como diarrea, no son candidatos a donar. Tampoco debe acudir si se ha tenido contacto con algún paciente que sea considerado sospechoso o se haya confirmado con Covid-19.

Las personas que acudan a donar sangre, deben llamar al teléfono 614-439-79-64 e informar el nombre del paciente, José Carlos Terrazas Cortés, para que se les asigne la cita que puede ser de lunes a viernes en horario de 7:30 a 18:30 horas. O Sábado y domingo de las 8:00 a las 14:00 horas.

El Banco de Sangre está ubicado en la calle Dr. Pedro Leal Rodriguez número 1802, ubicado en la colonia Centro. Con número telefónico directo 614-439-79-64