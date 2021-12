Solicitan donadores de sangre tipo O negativo, para paciente en Clínica del Centro

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para la donación de sangre tipo O negativo, para la señora Luz Alicia De Anda Rivas, quien se encuentra hospitalizada en la Clínica del Centro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para realizar la donación, es necesario comunicarse al teléfono celular (614) 244-1053, con familiares de la paciente, quienes le indicarán en qué horario puede presentarse en la institución médica, y referir que su donación es para la señora De Anda Rivas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, es necesario presentarse en ayuno mínimo de seis horas y máximo de ocho, no haber consumido alimentos con grasas durante las últimas 24 horas.

Entre las consideraciones que se piden para ser donador de sangre, debe ser mayor de edad, no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección intestinal en los últimos 14 días; no haber tomado medicamento durante los últimos siete días, ni aspirina durante los últimos tres días; y no haber sido operado en los últimos seis meses.

Además, no haber consumido bebidas alcohólicas durante las últimas 72 horas; no haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura, o haberse practicado algún tatuaje o perforación en los últimos 12 meses, (deberá retirarse cualquier piercing durante la donación); no haber tenido prácticas sexuales de riesgo o consumido drogas de cualquier tipo; no padecer aftas, fuego labial, o presentar síntomas de alergia.

En el caso de las mujeres, no acudir durante el periodo de embarazo o lactancia, y en caso de encontrarse en el ciclo menstrual, acudir siempre y cuando no presente síntomas como dolor de cabeza, dolor pélvico, sangrado abundante o debilidad.