Solicitan licencia a sus cargos tres diputados locales más

Previo al inicio de campañas locales, las cuales se realizarán del 25 de abril al 29 de mayo, otros tres diputados locales más solicitaron licencia a sus cargos a fin de enfocarse durante este mes a los actos proselitistas sin interferir en sus actividades legislativas.

En esta ocasión fueron los panistas Rosa Isela Martínez Díaz, Saúl Mireles Corral y Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, quienes buscarán ser regidora, en el caso de la primera y reelegirse como congresistas en los Distritos 14 y 01, respectivamente.

De esa manera, suman cinco legisladores los que se ausentarán por un mes para no caer en incumplimiento a la ley, descuidando su encargo para el que fueron electos por promover su imagen rumbo a la contienda electoral del próximo 2 de junio.

En el caso de Mireles Corral y Reyes Calzadías, la licencia comprende del 01 al 31 de mayo, por lo que asumirán durante ese lapso sus suplentes Carlos Arredondo Márquez y Alejandra Varela González, respectivamente, quienes habrán de tomar protesta en los próximos días.

Por su parte, Martínez Díaz solicitó su licencia a partir del 24 de abril y hasta el 03 de junio, por lo que Lucero Nieto Romero, su suplente, deberá asumir el cargo conforme a lo dispuesto en la ley.

Cabe recordar que la semana anterior hicieron lo propio los también panistas, Rocío Sarmiento Rufino, quien ahora busca ser diputada en el ámbito federal, y Roberto Carreón, quien va por la reelección como diputado local, por lo que ya se encuentran en sus curules sus respectivos suplentes.

Pese a que comentaron que lo analizarían, al momento la bancada de Morena no ha dado a conocer cuáles diputados harán lo propio para enfocarse de lleno en sus campañas, pero es importante recordar que la ley no obliga a que se separen de sus cargos siempre y cuando no interfiera en sus labores.

Además, es de recordar que el periodo ordinario concluirá la próxima semana, por lo que se tendrá menos trabajo en el poder legislativo, lo cual dará oportunidad de que los congresistas adecuen sus agendas para hacer campaña.