Sólo el 32% del parque vehicular en Chihuahua cuenta con seguro: Amasfac

Juan Carlos Arana Marín, director Distrito Noroeste de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C., compartió que sólo el 32% del parque vehicular en Chihuahua cuenta con un seguro; ligeramente por encima del promedio nacional, que es de 30%, en todo el país.

Nos falta mucho por penetrar en el sector, sólo el 3% de los agentes que tienen una cédula están afiliados a lo más fácil.

Debajo en cuanto número de volumen de agentes, pero alrededor del 70% de las primas intermediarias por agentes de seguros son de socios AMASFAC.

Es lo mismo, porque los agentes de seguros socios normalmente son los que estamos más preocupados por estar actualizados por estar al pendiente del cliente, por acompañar al cliente de las situaciones complicadas entonces en sus partes eso no es un gran diferenciador. Yo lo he visto, hay agentes que no suena más vacas, son muy buenos agentes pero la mayoría de los mejores agentes están dentro de la asociación.

Porcentaje de por ejemplo en el tema de vehículos que están asegurados contra los que circulan y no lo son.

“A nivel nacional, el promedio es el 30% del parque vehicular que está asegurado; aquí a nivel de estado, andamos poquito arriba de la media andamos como en un 32% más o menos, o sea no es que andamos tan alejados; pero por ejemplo, una ciudad de Jalisco, o como Monterrey, andan cerca de 60%. Que todavía un 60%, es muy poco y están muy interesantes las estadísticas por año, en las que los primeros los últimos cinco años, los cinco modelos más recientes de vehículos del 2023, el 98% están asegurados. Ya el 2018, va a caer a un 2%. O sea, lo que sube el promedio son los últimos cinco años y eso porque te obligan a la hora de que sacas un crédito”, compartió Juan Carlos Arana Marín.

En ese sentido, expresó que falta mucha conciencia en los automovilistas, en el tema de contar con el seguro vehicular apropiado, para poder circular por las calles y avenidas.

“Uno de los pretextos, es que dicen que el seguro es muy caro, que puede variar entre 10 mil pesos a 12 mil pesos; es muy interesante la cuestión que hubo hace algunos días, que estuvieron haciendo los retenes para revisar la documentación de los conductores, y en la parte de los seguros, eso es parte del trabajo que se hace también a través de la asociación, que hace poco, se afilió el consejo de Movilidad Urbana aquí en la ciudad de Chihuahua”.

Arana Marín explicó que un choque promedio cuesta alrededor de 20 mil pesos; que puede subir hasta una pérdida total, por 5 millones de pesos; o incluso, entre 5 mil pesos, como tope más bajo.

“El promedio es de 20 mil pesos, si el conductor no tiene un seguro, y tiene algún accidente tendrá que juntar y pagar 20 mil pesos, ahí en crucero en ese momento. Cuando por ley lo debería tener. Se ha tratado de ver también, por ejemplo, que al pagar las revalidaciones también lo pidieran, así como piden tu comprobante de domicilio, te piden otro tipo de papeles que te pidan el seguro”, propuso.

Explicó que el seguro con cobertura de daños a terceros, en los precios más bajos, ronda entre 2 mil a 3 mil pesos; pero además hay un tipo de financiamiento, en el que se puede pagar entre 200 y 300 pesos mensuales, para gozar de una póliza de este tipo.

“Cualquier seguro es un ahorro, que nosotros estamos haciendo futuro con la idea de que nunca pase, pero cuando llega a pasar, ese dinero se regresa con creces”, concluyó.