Somos respetuosos de las decisiones que tome la Federación con sus trabajadores: Bonilla

“Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome el Gobierno Federal con sus trabajadores”, fue lo expresado por el edil capitalino, Marco Antonio Bonilla al ser cuestionado por el despido de 60 trabajadores de la dependencia de Bienestar en Chihuahua.

En ese tenor, reiteró que es un tema que le compete al Gobierno Federal, específicamente a la Secretaría de Bienestar, particularmente a la delegación en la entidad que fue en donde se presentaron los despidos sin justificación alguna.

En ese sentido, no quiso entrar en mayores detalles dado que no es un tema que le compete directamente, además de que como Presidencia Municipal no cuentan con los elementos para poder hacer algo al respecto en favor de los colaboradores.

Por su parte, la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, comentó que no considera indigna la forma en la que fueron notificados sobre el despido, sino más bien informal.

Esto, justificando que hoy en día todos se comunican a través del celular, especialmente por medio de WhatsApp, “a veces las conversaciones, los pleitos, las reconciliaciones y todo ya son hasta por WhatsApp”.

Detalló que espera de nueva cuenta la visita de las representantes de los colaboradores despedidos que han buscado ayuda por parte de otras instancias.

Esto, luego de que el lunes no las pudo recibir dado que se encontraba en sesión de la Diputación Permanente y fueron atendidas por parte de su asesora, la cual les comentó que eran bienvenidas las veces que quisieran para dialogar con la legisladora.

Terrazas Porras detalló que analizará la situación, pues, de acuerdo a las declaraciones que ha escuchado, dijo que no se está cayendo en ningún incumpliendo toda vez que su empleo era por contratos, lo cual le permite al patrón la oportunidad de ya no renovar.

Reiteró que esperará a la plática que tendrá para poder aclarar los puntos y determinar la manera en la que los puede ayudar, pues gran parte de las personas despedidas son madres solteras, razón por la cual estas se encuentran preocupadas al verse limitadas de su fuente de ingreso.