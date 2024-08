Son más de cuatro los implicados en homicidio de mi hijo: madre de Gabriel Alejandro

Limpiándose el rimel de los ojos, tras soltar el llanto al dar a conocer en la audiencia de vinculación o no a proceso que los videos de prueba en el caso de Gabriel Alejandro se habían extraviado, Brenda Ascencio, madre del joven occiso, dijo que había al menos otros cuatro más involucrados en el homicidio de su hijo.

“Yo lo que siempre he peleado es sobre la sociedad, no darle el ejemplo a los chavos de decir, puedes ir por tu papá, puedes ir por tu tío, puedes ir por un amigo y luego ir a una casa donde se supone están seguros…” dijo mientras esperaba a reanudar la audiencia.

Aún con las lágrimas en el rostro y visiblemente consternada por estar en la misma sala con el presunto responsable del homicidio, la afectada refirió que la carpeta se la entregaron "incompleta", por parte del departamento de Homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, al departamento de operaciones estratégicas.

De acuerdo a lo que comentó la madre de Alejandro, los guardias del bar sabían que el grupo de jóvenes que inició el pleito eran muy agresivos, por lo que al ir a buscar pleito con Alejandro y sus amigos, decidieron resguardarlos por seguridad.

“Las pistolas las llevó el señor, porque si los chavos hubieran andado armados, los hubieran sacado en el bar, entonces, ellos no llegaron a tocar una puerta, iban a eso”, dijo la abogada, a la vez que dialogaba que, en el departamento de Homicidios “desaparecieron” los videos en el traslado de la carpeta de investigación.

Otro de los puntos que denunció la madre del occiso es que el teléfono se lo entregaron en la Fiscalía Zona Centro completamente limpio, lo que aunado a la desaparición de los videos, le pareció muy sospechoso, a lo que tiempo después, comenzaron amenazas en su contra.

“A mí el coraje que me da es que yo digo… mi hijo no le debía nada a nadie, ni siquiera se metió con la chica de alguien, ni fue a buscar pleito… me parece muy injusto”, dijo a El Heraldo de Chihuahua, mientras retomaba el lugar en la audiencia, a escasos diez metros de distancia de donde estaba sentado el presunto autor material del homicidio de su hijo, en una de las salas del Poder Judicial.