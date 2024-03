Son policías cercanos a su comunidad y con gran espíritu altruista

Hombres y mujeres comprometidos con su comunidad, con el servicio a los demás, pero especialmente hacia las personas más vulnerables que habitan en las zonas por donde patrullan; ellos son policías del grupo de Proximidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes han sido reconocidos por sus acciones altruistas y humanas, al contribuir a que docenas de personas tengan hoy en día una mejor calidad de vida.

Aunado a las labores ordinarias que realizan para servir y proteger a las y los chihuahuenses por medio de la vigilancia y el combate a la delincuencia en sus respectivos distritos policiales, estos 18 ejemplares agentes han sido capacitados en temas de proximidad social, es decir, cómo mantener mayor y mejor cercanía con la comunidad a la cual vigilan diariamente, por medio de acciones extraordinarias que realmente han hecho la diferencia en la vida de otros.

Fue en junio del año 2005 cuando se creó el primer grupo de Proximidad en el municipio de Chihuahua, antes llamado Policía Comunitaria, con el objetivo de brindar soluciones objetivas a problemas sociales evidentes que se identificaban en los distritos que componen la división de la Policía Municipal en la mancha urbana, con el fin de mejorar la percepción ciudadana sobre la seguridad.

Otro de los objetivos de este equipo radica en incrementar el acercamiento y la participación activa de los miembros de la comunidad para, ambos, resolver problemas que aquejan a un sector en particular, no solamente los que refieren a la seguridad, sino a otros rubros e incluso personas en particular que atraviesan por una necesidad y suelen ser soslayados por los demás.

Sin embargo, la esencia de esta filosofía de acercamiento está basada en la creación de una sociedad más segura, con pequeñas acciones preventivas entre gobierno y comunidad, mas no represivas, que garanticen el libre tránsito y la tranquilidad de cada individuo, de cada niño, de cada estudiante, de cada mujer o adulto mayor, contribuyendo todos con un granito de arena para lograrlo.

Por citar un ejemplo de buenas acciones realizadas recientemente, gracias a su gestión, días atrás elementos de Proximidad, a cargo de la coordinadora, la policía tercero Damaris Ochoa, ayudaron a una mujer de escasos recursos de la tercera edad y su hija a limpiar escombros, tirar basuras, pintar y levantar bardas en el patio de su vivienda, ubicada al norte de la ciudad, protegiendo de este modo su integridad, ante la posible presencia de personas mal intencionadas que pudieran aprovechar la ocasión para cometer delitos.

Con lágrimas en los ojos, la beneficiada expresó a las y los uniformados todo el agradecimiento que sentía por dicho apoyo, y así como ella, muchos han sido los casos en los cuales la gestión de los agentes ha logrado brindar un poco de fe y esperanza a quienes menos tienen: entrega de despensas, ropa, medicamentos, sillas de rueda y/o labores de limpieza y mantenimiento en beneficio de adultos mayores, personas con discapacidad o problemas severos de salud, o en asentamientos indígenas.

Sin perder la esencia de lo que realmente significa la función policial y para la cual fueron preparados en la academia, los policías de Proximidad son un ejemplo más dentro y fuera de la corporación, al mostrarse sensibles y empáticos ante la problemática de la seguridad en aquellos sectores de la ciudad donde la incidencia de faltas y delitos es más marcada y donde quizá con organización y voluntad, también pueden evitarse y prevenirse.