Hoy sostendrán reunión autoridades y productores para trazar plan de riego para el 2025

Mañana, jueves, el secretario de Desarrollo Rural se reunirá con los presidentes y representantes de los Distritos de Riego de la entidad a fin de trazar un plan para el riego con pozos de auxilio. En Chihuahua se cuenta con 200 mil hectáreas con riego de presas, no todas se verán afectadas, debido a que se le dará prioridad a los perennes y algunos frutales en las diversas regiones del estado.

El ingeniero Mauro Parada Muñoz detalló que los productores de las diversas regiones en el estado deberán acoplarse a las condiciones que presenta esta sequía, dado que definitivamente no habrá ciclo agrícola con agua superficial en el 2025, lo que sin duda será un impacto en la economía.

Uno de los temas a tratar durante la reunión será el programa de empleo temporal para mitigar la pérdida de jornales agrícolas.

Los distritos de riego están haciendo sus planes de riego con la infraestructura que tienen de pozos de auxilio, sobre todo le van a dar prioridad a los cultivos perennes, “Va a ser una época complicada”.

El secretario mencionó que tienen reunión con todos los presidentes de los módulos de riego y sus jefes de distrito a fin de enfocar los recursos a donde se requiera, entre las necesidades será el mantenimiento a la infraestructura hidroagrícola que se tiene en cada uno de los módulos y aprovechar que la inversión que se realice pueda generar empleo para mitigar la falta de agua en el siguiente ciclo 2025.

En el ciclo primavera-verano, en cuestión de tierras se tienen 200 mil hectáreas, en las cuales se verá reducida la capacidad de producción, el enfoque de prioridad será la supervivencia de algunos frutales, porque no solo se piensa en la zona Centro-Sur, que si bien es la más grande, hay otras presas que también requieren hacer las adecuaciones necesarias.

Explicó que con el riego de auxilio van a tener que sembrar superficies más pequeñas, por lo que deberán elegir el producto adecuado conforme al agua que van a suministrar los distritos de riego, para que puedan sobrellevar la sequía.

“En el 2025 no habrá ciclo agrícola de manera ordinaria, si vemos los niveles de las presas no se tendrá disponibilidad de volumen, a menos de que haya una precipitación extraordinaria, pero ya no es tiempo”.

Dijo que a partir del pasado lunes empezaron a entregar los apoyos para infraestructura hidroagrícola para los módulos de riego, inversión que aún forma parte del presupuesto 2024, se realizará una inversión de 100 millones de pesos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y los productores. El año que entra se busca que estas acciones se realicen de manera anticipada y no hasta el final del ciclo en el mes de octubre.

El ingeniero Mauro Parada dijo que en el 2025 se planea hacer la inversión en el primer semestre del año para generar empleo.

Señaló que la sequía deberá atenderse de manera ordinaria año con año, para ello el protocolo de atención a la sequía será algo primordial.