Sostendrán reunión SEyD y UACh para abordar el tema de los amparos

La titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Sandra Gutiérrez sostendrán una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, con la intención de ver más a fondo la situación por la que atraviesan con el tema de los amparos interpuestos por los alumnos de la casa de estudios.

Esto para analizar los cerca de 2 mil amparos, que se han promovido en las últimas semanas, por lo que se espera que durante esta misma tarde o bien, el día de mañana, se emita un comentario por parte de la secretaría al respecto.

Respetando la autonomía de la universidad, se espera que dentro de la información que se dé a la luz sea sobre el análisis del alcance de daño que podrían generar estos amparos, en los cuales se apoyan los alumnos de la UACH para no pagar la colegiatura.

Los jóvenes universitarios que interpusieron un amparo buscan gratuidad en su educación superior, sin embargo, ante la falta de resolución, gran parte de los alumnos no se encontraban inscritos, corriendo peligro de perder el semestre.

Por ello, la Universidad Autónoma de Chihuahua emitió una carta de extensión de pago, para que pudieran continuar con el proceso y aparecer en las listas oficiales de la universidad, carta que cientos de estudiantes tomaron y realizaron su pago de inscripción.

Es de mencionar el que, durante el pasado viernes 23 de febrero, fueron un total de mil 053 estudiantes los que realizaron el pago de su inscripción, no obstante, hasta el momento no se tiene una cifra exacta de cuántos de los alumnos se encuentran amparados, dado a que muchos de los estudiantes que pagaron, son los que pidieron una prórroga o bien, no habían alcanzado a realizar el pago.