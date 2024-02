"Soy respetuoso del tema": Marco Bonilla por renuncia de Neyra Regalado a precandidatura

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, expresó su respeto sobre la renuncia que presentó Neyra Georgina Regalado Gutiérrez ante la presidencia de la Comisión Estatal de Procesos Electorales en Chihuahua, quien había sido anunciada como suplente de Olivia Franco Barragán, como candidata a reelegirse por la Sindicatura de Chihuahua.

“Soy muy respetuoso del tema, porque además, no conozco estas denuncias que obran sobre ella, si están presentadas formalmente o no; de todas maneras se tienen que atender, sean denuncias formales o no. Es una situación que estricta y exclusivamente le compete al Partido; no sé si al Comité Estatal o al Municipal. Soy respetuoso del tema”, expresó Marco Bonilla.

En ese sentido, manifestó que si ya la dirigente municipal de Acción Nacional, Sarahí Franklin, dijo que el tema no era de su competencia; expuso, que tal vez sería desde la dirigencia estatal a quien le competa declarar acerca del tema y pues el conocer a detalle esta situación.

Previamente, el pasado domingo 25 de febrero, la actual síndica de Chihuahua, Olivia Franco Barragán, acudió a las instalaciones del Partido Acción Nacional, a presentar la papelería para su registro como precandidata a la Sindicatura de Chihuahua, para reelegirse los próximos comicios electorales, el domingo 2 de junio de este año 2024.

Como compañera de fórmula, la acompañó Neyra Georgina Regalado Gutiérrez, quien aspiraba a ser su suplente. Cabe recordar que la funcionaria es extitular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, donde se le señaló por situaciones de acoso laboral y despidos injustificados, entre otras acciones que violentaban los derechos de las trabajadoras del organismo estatal.

Fue por lo anterior que el pasado mes de julio del 2023, se informó que Regalado Gutiérrez había renunciado a la titularidad del Instituto Chihuahuense de la Mujer.

Por parte del alcalde Marco Bonilla, mencionó que es respetuoso del tema, y que será en las instancias del Partido Acción Nacional, donde se valorará el tema de las denuncias contra Neyra Regalado.