Subirá a escena la obra “El ornitorrinco” en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra

Este viernes 5 de agosto, a las 20:00 horas sube a escena en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra la obra “El ornitorrinco”, de Humberto Robles, donde se hace una analogía muy interesante sobre este animal y la sexualidad, poniendo el dedo en la llaga sobre esa necesidad del ser humano de clasificar, de poner etiquetas. En un principio al ornitorrinco no sabían cómo definirlo, si era mamífero u ovíparo o ambas cosas, ante tales dudas prefirieron negar su existencia. La imperiosa urgencia por etiquetar ha originado que la mayoría de las veces esas etiquetas confundan, asustan e impidan un desarrollo pleno del ser humano ¿Es necesario para vivir una sexualidad plena saber si eres homosexual, heterosexual o bisexual? ¿Y si has vivido con la etiqueta equivocada?

El texto no tiene desarrollo de línea anecdótica, sólo situaciones que no construyen ni desarrollan personajes, y se sostienen por el planteamiento de comportamientos, sin embargo, queda en el ámbito de la exposición porque no hay profundidad en los personajes ni consecuencia o repercusión de las acciones. El autor apela a sostener su propuesta con el prejuicio de su lector, si éste no lo tiene, poco hay en el texto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asiste a esta obra que está bajo la dirección de Ernesto Medina, donde habrá sexo, mucho sexo, y risas, pero el gran invitado en las tablas es la interrogante que muchos en algún momento han acariciado en la mente sin atreverse a verbalizarla o tal vez siquiera darle una segunda vuelta en la conciencia: ¿Qué pasaría si una relación sentimental y sexual se abre a un tercero?

Los boletos estarán a la venta en la taquilla del teatro el día del evento a un costo de $99.00, para más información puedes llamar al teléfono (614) 175-7546