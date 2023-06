Sufre hematomas y vértigo menor agredido por sus compañeros en la Secundaria Técnica 32

Un niño de 13 años fue violentado físicamente por otros tres compañeros de su misma clase el pasado viernes 9 de junio en la Secundaria Técnica 32, el menor resultó herido con hematomas en cuerpo y cabeza, hemorragia nasal y vértigo.

Margarita Moreno, madre del niño, cuenta que el viernes 9 de junio, cuando llegó a recogerlo a la escuela, el niño se encontraba en mal estado, con una tumefacción y hematoma (ojo morado) y con bolas en la cabeza, de lo fuerte y repetitivos de los golpes, este suceso se llevó a cabo durante el mediodía y la madre no fue notificada.

La madre llevó al niño al hospital infantil, en donde el médico en turno confirmó que aunque los golpes no fueron de gravedad, se sigue considerando un riesgo a la vida por los hematomas craneales.

El menor ya no quiere presentarse a la escuela por vergüenza y miedo a las burlas de sus compañeros, mismos que no han tenido consecuencias por lo violento de sus actos.

El bullying o acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

La madre fue transferida con la orientadora de la institución para hablar del tema, pues la subdirectora no ha querido tomar cartas en el asunto. La orientadora comentó que no es la primera vez que esto sucede, todos los días recibe reportes de violencia y no existe ninguna repercusión.

La denuncia fue puesta en Fiscalía General del Estado en contra de los niños que violentaron a su compañero, se espera que procesa con la sanción correspondiente.

La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que son víctimas y que es ejercida por sus propios compañeros.

Docentes y padres de familia deben trabajar juntos en la comunicación y confianza, donde los alumnos puedan expresarse con libertad y sin sentirse juzgados, de esta manera, el comportamiento podrá replicarse y ajustarse a las aulas de clases.