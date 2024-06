Sufre río Santa Isabel los estragos de la sequía; sólo quedan pequeños charcos

Con el lecho del río expuesto y las raíces de los árboles salidas por encima de la tierra, el río Santa Isabel que toma el nombre del municipio que atraviesa en la región centro del estado de Chihuahua, presenta la sequía más severa de los últimos 10 años, de acuerdo a la información de los habitantes de la zona, quienes comparten la esperanza de que inicie pronto la temporada de lluvias.

En un recorrido por la zona, en el puente que se encuentra por el área recreativa del arco de entrada a la cabecera municipal de Santa Isabel, se observó que los encharcamientos que se habían apreciado hace unos días y que continuaban en el lecho del río, se han evaporado hasta reducirse de manera significativa, dejando largos tramos totalmente secos.

En una oquedad que se formó justo debajo de este puente, solo hay agua acumulada en una excavación, que presenta olores fétidos por el estancamiento y probable aumento de bacterias por las altas temperaturas que se han presentado en esta zona de la entidad chihuahuense.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A la orilla del río que hoy es de piedras y pocas zonas lodosas, se puede observar que el estrés hídrico provoca que la alameda que lo enmarca pierda hojas amarillas, que se están secando por el calor y la falta de agua, formando un paisaje que pareciera ser de otoño en lugar de primavera, por la cantidad de hojas amarillas esparcidas por el terreno.

Fernando Borunda, habitante del lugar, refirió que desde hace diez o 15 años, no había visto el río Santa Isabel tan seco como este mes de junio de 2024, por la intensa sequía que se registra en la región, y que perjudica al sector primario que como él, se dedican a la ganadería, porque les obliga a comprar pastura a falta del zacate en el que regularmente pastan los hatos ganaderos.

“Desde que yo me acuerdo, por estas fechas, es lo más seco que he visto al río. Ya tiene un chorro de meses que no llueve, por la sequía que ha estado ocurriendo. Y sí, son los niveles más bajos que me ha tocado ver en los últimos diez o 15 años”, compartió.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El productor de ganado bovino explicó que por la contingencia climática de la falta de lluvia, este año 2024 se ha visto obligado a dar más pastura a su ganado, que es utilizada como apoyo porque la base de la alimentación es a través de los pastizales de la zona, que este año son inexistentes por la falta de agua.

“Se han incrementado muchísimo los costos, y reducen las ganancias, obviamente. Sí han estado poniéndose los años un poco más secos, de lo que se acostumbra tradicionalmente; pero este año particular sí fue bastante la diferencia. Regularmente eran secos, pero ahora sí se voló la barda. Estamos a la expectativa de que llueva, y ojalá que sea para todos”, compartió.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El agua del río Santa Isabel es uno de los atractivos turísticos del municipio del mismo nombre, por lo que se adecuó un área arbolada que es usada como drive inn, a donde ingresan los vehículos hasta la ribera para reunirse en días de campo y carnes asadas, como uno de las actividades de esparcimiento preferidas de los habitantes locales. Sin embargo, tiene meses que las reuniones refieren a la zona como del río sólo por nombre, porque por el lugar ya no cruza el caudal.

El agua también es utilizada por productores pequeños que cuentan con pequeñas parcelas, de producción para autoconsumo, con lo que acostumbraban regar sus hortalizas; ya que el afluente no proporciona el agua suficiente para agricultura a gran escala.

“Todo el mundo está a la expectativa de que llueva pronto, es la esperanza de todos, ojalá que ya nos llueva”, finalizó Fernando Borunda.