Supervisa síndica, estado físico de camiones recolectores de basura

La Sindicatura de Chihuahua, inició con el proceso de revisión física de los vehículos que prestarán el servicio de recolección de basura en las diferentes rutas de la capital de Chihuahua, que fueron concesionados recientemente.

La revisión de dichos vehículos estuvo encabezada por la síndica municipal, Olivia Franco, quien acudió con personal de la dependencia a realizar la revisión de los vehículos de tres empresas que tienen la mencionada concesión.

Las empresas supervisadas son: Aseo Urbano de Chihuahua S. A. de C. V., Aseo Urbano Estrada S. A. de C. V. y Comercial Automotor S. A. de C. V.

“Esto va de la mano con lo que ya hemos estado haciendo en campo, en estos meses hemos estado en el distrito 12 con el programa Sindicatura en tu distrito, entre otras tareas revisando las rutas de estos recolectores y pues hemos estado en las colonias con los vecinos”, indicó la Síndica Municipal.