Suspenden detonaciones en zona de Santa Clara para construcción del fraccionamiento Monte Xénit

El comité de vecinos afectados por las detonaciones en la zona del Cerro de Santa Clara, al norte de la ciudad, por la construcción del fraccionamiento Monte Xénit por la constructora Desarrolladora Dexe, informó que después de celebrar una reunión en Secretaría del Ayuntamiento con representantes de la constructora, se determinó la suspensión indefinida de las detonaciones del cerro que se está dinamitando para la urbanización.

“Ya no va a haber detonaciones vamos a esperar al acuerdo que sale mañana pero ya no se van a permitir; esto quedó acordado con el secretario municipal Santiago de la Peña y Dexe. Misma situación, quedan suspendidas indefinidamente debido a que ellos no pueden cancelar el permiso de Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena; pero para la construcción ya no está permitido”, informó el ingeniero Arturo Villa, representante de los vecinos de varios fraccionamientos afectados.

Chihuahua Suspende Municipio de Chihuahua explosiones en construcción del área de Santa Clara

Arturo Villa adelantó que será a partir del sábado, cuando se realizarán las inspecciones a todos los domicilios desde las 9:00 horas, hasta el domingo, de acuerdo a un oficio expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, signado por la directora Adriana Díaz Negrete.

“En virtud de la denuncia pública que se contiene en el expediente DDUE-10-1187-2021, del índice de esta Dirección, y derivado del evento de detonación que se efectuó el día 05 de agosto del presente, en el cual se presentó el vuelo de material pétreo, así como del seguimiento que se ha venido a la revisión y recabo de evidencia de las afectaciones que se denuncian en sus domicilios; me permito informarles que se programarán las visitas de inspección correspondientes en los domicilios listados como posibles afectados en la denuncia principal, así como del nuevo listado presentado ante esta dependencia”, cita el documento identificado como el oficio SAUI-920/2022, dirigido a vecinos de las colonias Santa Clara, San Lorenzo y San Miguel.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese sentido, informó que será el sábado 20 de agosto de 2022, a partir de las 9:00 horas, cuando se realicen las inspecciones del impacto que sufrieron los domicilios por el material pétreo; y adelantó, que en caso de que sa necesario, pudiese programarse también el día domingo 21 de agosto.

Las detonaciones de dinamita para aplanar un cerro en la zona conocida como Santa Clara, iniciaron desde el pasado mes de marzo, cuando vecinos de fraccionamientos cercanos se quejaron de haber sufrido daños estructurales en sus viviendas por el impacto y movimiento de las explosiones. En aquella ocasión se llegó a un acuerdo con la constructora Dexe, para reanudar las explosiones en los meses de junio, julio y agosto.

Sin embargo, el viernes 5 de agosto, la detonación fue tan fuerte, que volaron piedras del cerro detonado, golpeando las viviendas cercanas, con rocas de hasta 16 centímetros de longitud, por lo que los colonos, nuevamente se manifestaron para proteger su patrimonio e integridad física.