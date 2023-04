¿Te gusta Star Wars y no tienes planes el sábado? Puedes celebrar el May the 4th Be With You

La Universidad Autónoma de Chihuahua se prepara para festejar el May The 4th, Be With You, para los fans de Star Wars el evento incluye comida recuerdos, productos temáticos y la Orquesta Sinfónica que se llevará a cabo en la Arena Córner Sport, el 6 de mayo.

El May The 4th, Be With You (Que el 4 de Mayo te acompañe), es celebrado por los fans de Star Wars, por un juego de palabras en inglés de la famosa frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe).

Por esta razón la UACh se une a la celebración, esto fue anunciado por el rector Luis Alfonso Rivera Campos y la directora de Extensión y Difusión Cultural, Ruth del Carmen Grajeda González, en conjunto con autoridades y directivos de Arena Córner Sport.

El evento será gratuito, y contará con módulos de venta de comida, recuerdos y productos temáticos, todo lo recaudado será destinado a donaciones con fines altruistas. Inicia a 7:30 de la tarde.

Asimismo la Orquesta Sinfónica se prepara para apoyar estas actividades como parte de la carta de presentación en el espacio de entretenimiento debido a que esta saga es parte de numerosas generaciones, tanto de niños, jóvenes y adultos.

Menciona que se planeaba que solo la OSUACH serbia quien haría el evento solo pero decidieron sumarse “conjunto con organizaciones públicas y privadas, llevar un espectáculo de calidad y cultura a las y los chihuahuenses”, expresó Rivera Campos.

Por otro lado, Ruth del Carmen Grajeda, expresó que como trabajo en equipo, la Universidad más allá de ser académica, sé apertura como espacio que aporta al ambiente cultural y artístico para toda la población.

Christian Medellín, de Arena Corner Sports, mencionó que se contará on sets para fotografía, sables láser, concursos, disfraces, entre otras actividades que culminará con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la UACH con temas de Star Wars.

¡Hay cupo limitado! Consigue tus boletos gratis antes de que se acaben, puedes entrar a la página de Facebook Arena Córner Sports o a las redes oficiales de la Uach para más información. Tus entradas las puedes conseguir en Extensión y Difusión Cultural (Campus 1), la Quinta Gameros o la Arena Córner Sports.