Tendría que revisarse modificaciones a la ley para impedir corridas de toros: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, externó que se tendrían que analizar las posibles modificaciones que pudieran efectuarse a la ley para poder impedir definitivamente las corridas de toros.

Empero, dijo que no se ha metido mucho en el tema dado que no se considera experto, como sí dijo lo es su compañera, Jael Argüelles, aunque comentó que no han estudiado el tema pese a que se encuentra actualmente enardecido por el próximo evento que se tienen programado en la capital.

En lo personal, no considera que eso pueda ser causa para generar un espectáculo o entretenimiento; sin embargo, reiteró sí respeto por los que apoyan esas actividades y han apoyado que prevalezcan este tipo de prácticas en la entidad; es un maltrato innecesario al animal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Y es que recordó que hace meses, el entonces diputado de su partido, Benjamín Carrera, impulsó la realización de una Consulta Ciudadana por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), a fin de conocer la opinión de los chihuahuenses al respecto de la tauromaquia.

En dicho ejercicio de participación ciudadana, la mayoría de los chihuahuenses que se manifestaron dijo estar a favor de las corridas de toros, por lo que Carretera Chávez ya no presentó ante el Poder Legislativo la serie de iniciativas que tenía contempladas para frenar definitivamente esas actividades.

En cuanto a las expresiones de los toreros que han señalado como “politiquería” las manifestaciones en contra que se siguen realizando en la ciudad, el morenista dijo que todos están en su derecho de expresar, aunque lamentó que los protagonistas del espectáculo que se tiene programado para el próximo fin de semana cataloguen de esa manera la postura de los ambientalistas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hay gente honesta, de buena fe que por muchos años ha visto por el bienestar animal y no le parece que haya hipocresía ahí”, subrayó en relación a las personas que están tratando de impedir que el evento programado a finales de mes se concrete.