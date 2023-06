Tenemos que estar alertas porque quieren llevarse el agua de nuestras presas: Alcántar

“Tenemos que estar en alerta porque quieren llevarse el agua de nuestras presas y prácticamente acabaría con el sector primario”, advirtió el diputado federal Salvador Alcántar Ortega, pues el Organismo de Cuenca del Río Bravo quiere hacer legal lo ilegal con un modelo matemático a modo.

Aunque la apertura de presas en Chihuahua no será una acción inmediata, sí advirtió que es necesario emprender la defensa jurídica y detener el “capricho” de la gente de Tamaulipas, al recordar que el responsable del conflicto en el 2020 fue el actual gobernador de esa entidad.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Desde Jiménez a Ojinaga la actividad económica gira en torno a la agricultura y si se llevan el agua “va a producirse un choque serio porque la gente que ha hecho un patrimonio durante mucho tiempo no puede perderlo por un capricho de gente de Tamaulipas”.

Salvador Alcántar señaló que los agricultores no permitirán un atropello más.

El diputado federal Salvador Alcántar Ortega recordó que el pasado 28 de abril en una reunión de la Comisión de Recursos Hidraúlicos, el diputado Juan González Lima exigió el agua para el distrito 025 y 026 y las unidades de riego. Luego se sumó el gobernador de Tamaulipas que está exigiendo volúmenes para Tamaulipas.

Chihuahua Modelo matemático para abrir presas de Chihuahua está manipulado y sesgado: Mata

Destacó que en la última reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca del Río Bravo se violentaron los derechos de las otras entidades federativas como son Durango, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, sólo para beneficiar a Tamaulipas.

“Queda evidenciada la parcialidad con la que actúan el presidente del Consejo de Cuenca del Río Bravo, Ramón Morga Sarabia, y Ofelia Garza Delgado, presidente de usuario, a toda luz han estado violentando todos los estatutos”.

Modelo Matemático

Por su parte, el maestro Jorge Sánchez Bernal, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACh, dijo que están preparando un modelo matemático alterno que tome en cuenta información real y variables como la probabilidad de ocurrencia de lluvia, azolve en presas, y conducción del agua.

El académico resaltó que el modelo matemático aprobado a todas luces es inviable, por lo que se hicieron algunas observaciones, como lo es el desfase de la información.

De la misma manera deja fuera temas como la climatología, la probabilidad de ocurrencia de lluvia, ya que normalmente los planes de riego se hacen con una probabilidad de lluvia del 2% y en el modelo le pusieron un 60%, “Si en realidad ocurriera lo que están plasmando en el papel habría agua para ellos y para todos”.

Los académicos de Chihuahua además señalaron que los ríos de Chihuahua que salen de las presas no son para conducción, y en cuanto a los estudios de batimetría o lo azolvado de las presas tampoco se toma en cuenta.

La vocalía académica de Chihuahua solicitó que se permita a las cinco vocalías de quienes integran la cuenca, evaluar y proponer un modelo matemático alternativo.

Salvador Alcántar Ortega, diputado federal / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Defensa legal

A su vez, Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, señaló que el agua de las presas son aguas nacionales y a través de juicios legales se tratará de frenar que el modelo matemático que se aprobó se convierta en reglamento.

Explicó que dicho modelo matemático aprobado pretende justificar la apertura de las presas de Chihuahua, donde se busca extraer volúmenes que van de 350 a mil 400 millones de metros cúbicos para beneficio del estado de Tamaulipas.

“No tienen idea lo que son 1400 millones de metros cúbicos porque requerirían dos años para llevarse el agua y no habría cosecha en esos dos años”.

Recordó que en el 2020 después del problema en La Boquilla se llevaron 440 millones de metros cúbicos, es decir, 1.5 veces la presa Las Virgenes llena y no llegó a Tamaulipas, no se abonó a Estados Unidos y todo fue inútil.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Refirió que hay “traidores” chihuahuenses, incluso legisladores que han firmado documentos solicitando que se abran las presas para llevar el agua a Tamaulipas, personas que afirman que lo único que buscan Salvador Alcántar y Mario Mata son votos.

“Es el colmo no querer ver la realidad, porque no son politiquerías, y no se entiende la gravedad del asunto”.

Mario Mata resaltó que no quiere decir que de inmediato se van abrir las presas, pero ya se inició un proceso para convertir lo ilegal en legal.

Anunciaron que a través de los abogados se emprenderá el juicio para defender el agua de las presas.