“Tener ideas distintas no nos coloca en posición de traidores”: Vázquez tras rechazo a Reforma Eléctrica

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles, expresó durante su posicionamiento sobre la votación el pasado domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados que el rechazo a la Reforma Eléctrica fue la demostración de que México es un país democrático.

“Tener ideas distintas no nos coloca en la posición de traidores”, dijo y explicó que esta contrarreforma no pasó porque sus bases se remontan a una idea de país “que no queremos”. Recordó que no se puede ir en contra de los tratados internacionales. El problema radica, enfatizó, en que la oposición ha sido ignorada, como con la propuesta de considerar el acceso a la energía eléctrica como derecho humano.

Aseguró que Morena quiere convertir a México en un país de un solo hombre al negarse a cambiar, analizar o siquiera discutir la propuesta enviada por el presidente, es por eso, dijo, que no consiguieron el consenso.

A su vez felicitó a “Va por México” y la reciente adhesión de Movimiento Ciudadano, por la unidad y congruencia que mostraron en la votación, con lo que se demostró que nuestro país es un país plural y diverso con una democracia viva.