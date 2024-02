Tiempo de los mejores equipos de fútbol americano, de convivencia y de super bowl… Sin Límite

Si te gusta el futbol americano, es el día perfecto para disfrutar de uno de los eventos más esperados, el Super Bowl que se realizará esta tarde; no dejes pasar la oportunidad de reunirte con tu familia y apoyar a cualquiera de los dos equipos que sea de tu agrado. Por otra parte conoce el esfuerzo y la disciplina de las porristas y las características de este encuentro deportivo considerado como uno de los de mayor popularidad en Estados Unidos y en el mundo.

Además acierta en juegos mentales, descubre cómo debes educar a tu mascota y darle paseos que sean responsables y disfruta de las favoritas de Usher, el cantante que estará hoy en el medio tiempo del partido de americano.





Mascotas cuidadas, paseos responsables

Foto; METROCREATIVE

Es responsabilidad del dueño cuidar de su mascota, tan importante es alimentarla como mantener limpio el lugar donde vive y por supuesto, el mundo que lo rodea. Vivir con animales implica cuidarlos y ayudarlos a integrarse a los otros seres vivos que los rodean. De la misma manera en que no permitirías que un humano dejara sus heces en un parque, no lo hagas con un animal. Si necesitas ayuda para entrenar a tu perro o gato a defecar y orinar donde tú se los indiques, acércate a personas que son expertas en el tema.

Si lo sacas de paseo tienes que llevar los utensilios necesarios para recoger el excremento en caso de que tu perro sienta la necesidad de defecar; no lo debes obligar a que no lo haga, más bien, tú está listo para dejar limpio el lugar donde lo haga.





Sigue los consejos





• Siempre lleva una bolsa o pala pequeña para recoger los excrementos de tu animal de compañía.

• Usa bolsas de material biodegradable.

• Recoge por completo los excrementos.

• Amarra bien las bolsas para evitar una mala disposición de los desechos.

• Deposita los excrementos en las cestas públicas o en los contenedores de basura autorizados.

Quien lleve a la mascota es quien debe recoger los excrementos. La responsabilidad de no dejar desechos en la vía pública es tanto del dueño como del paseador. Evita dejar excrementos en parques donde los niños juegan.





Complicaciones





Si quieres saber lo que sucede cuando las heces fecales se quedan esparcidas en lugares públicos, te decimos que, éstas llevan una degradación llegando a convertirse en partículas finas que se esparcen con el aire que respiramos o que son arrastradas por el agua pluvial lo que necesariamente va a contaminar los cuerpos de agua donde sea almacenada y/o trasladada.

Según la página transformandomx.com2 estima, que en la Ciudad de México, de cinco a cincuenta toneladas diarias flotan en el aire. Hay microorganismos que se pueden transmitir de perro a hombre como son: parasitosis, ciertas neumonías y problemas alérgicos en personas sensibles al excremento. Aunque una persona no tenga mascotas, puede tener contacto con las excretas de la mascota de su vecino o por lo menos con las heces de algún canino de las cercanías





En tu casa

En el hogar la higiene también es fundamental; cuando hay mascotas se debe barrer todos los días, en especial donde habita la mascota, se recogen las heces y el pelaje; esto se deposita en una bolsa. Luego es necesario lavar con cloro o algún producto de limpieza desinfectante.





Las favoritas de Usher

Foto: IG USHER

Es uno de los grandes exponentes de la música moderna. Fue en el 2020 cuando alcanzó la fama a pesar de que inició desde que era apenas un niño. Aparte de cantar también es compositor y bailarín y ha participado en varias producciones dentro del cine. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a la música donde ha sido reconocido por apoyar a otros artistas para que alcancen el éxito. De hecho, es gracias a esto que también se le conoce como el verdadero maestro de Justin Bieber por ser de los primeros en abrirle la puerta al canadiense.





Nombre: Usher Raymond

Nació: 14 de octubre de 1978

Lugar de nacimiento: Dallas, Texas

Géneros musicales: Soul, Rock, Dance y Pop

Series de televisión: El sueño americano y La Bella y la Bestia

Películas: The Faculty o Ella lo es todo. Su última oportunidad cinematográfica le ha llegado de la mano de Ray, el film que pretende reflejar la vida de Ray Charles y donde interpreta un interesante papel.





Datos personales:





Practica ejercicios cardiovasculares, ciclismo, pilates y yoga

Su alimentación está basada en dieta vegana lo que significa que evita comer alimentos de origen animal

Entre sus gustos personales se encuentra tocar el piano

Hijos: Usher Raymond, Naviyd Ely, Sovereign Bo y Sire Castrello

Colaboración: Con Jungkook, integrante de BTS





Un gran encuentro el Super Bowl

Foto: Pexels-pixabay-326527

La National Football League (NFL) es la liga de futbol americano más importante del mundo y el evento es uno de los de mayor audiencia alrededor del mundo. Se trata de un enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la liga, quienes luchan por el título de campeones.

Este 2024 se realiza hoy 11 de febrero, en seguimiento a la tradición, siempre se lleva a cabo el segundo domingo de febrero; es la gran final de la temporada de partidos de futbol americano que comenzó el 7 de septiembre del 2023 y termina con el juego de hoy.





Entérate de los detalles





1 La sede será en Paradise, Nevada, un área que se encuentra al sur de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos.

2 Es la edición número LVIII del Súper Bowl

3 Será en el estado Allegiant, nuevo hogar de los Raiders desde que se inauguró en el 2020

4 La venta de boletos fue un evento muy cotizado en el que en tiempo récord se terminaron las entradas que no eran económicas

5 San Francisco 49ers. vs. Kansas City Chiefs son los equipos que se enfrentarán en este partido

6 Kansas City Chiefs es uno de los mejores equipos de este momento en el fútbol americano. De entrada, su quarterback no deja de hacer historia como uno de los más legendarios jugadores que se han visto en el deporte americano

7 San Francisco 49ers completa su octava ocasión en este evento y la primera vez en que su quarterback titular, Brock Purdy, juega en el campeonato. Curiosamente, el joven jugador de apenas 24 años fue el último en ser seleccionado





Porristas de 10

Foto: Pexels-bryce-carithers-9570241

Talento para el baile, mucha disciplina y respeto por el equipo al que representan son algunos de los requisitos que se necesitan para ser animadora del futbol americano. En lo que respecta a esta actividad, ya sea dentro del Súper Bowl o en otros encuentros deportivos, son parte importante de los eventos, desde las ligas juveniles hasta los juegos profesionales. Ellas se encargan de mantener la energía y la emoción animando a los fanáticos y apoyando a los equipos.

El Súper Bowl presenta a sus mejores porristas y para llegar hasta este lugar, deben cumplir con ciertas características. Conoce más detalles de las animadoras que logran aumentar el ánimo de los seguidores del deporte.

Para pertenecer a la animación de la liga, las aspirantes van a audiciones en las que se les califica por medio de competencias de baile, pruebas de coreografía y entrevistas.

El promedio de edad de las porristas de Futbol Americano Profesional es de 25 años de edad.

Entre los requisitos, las candidatas a porrista deben tener un mínimo de estudios de preparatoria terminada.





Te comento que…





Hasta 40 animadoras integran un equipo de Futbol Profesional

Existen rigurosas reglas para las porristas, por ejemplo, cuando no están de servicio para sus equipos, no deben tener amistad con los jugadores; no pueden hablar con ellos, buscar sus autógrafos o seguirlos en las redes sociales.

No todos los equipos tienen una escuadra propia de porristas, por ejemplo Green Bay, Osos de Chicago, Nueva York, Pittsburgh, Clevenald y Detroit.

Las porristas siguen un riguroso plan de entrenamiento y alimentación, ensayan todos los días.

Ser animadora exige un gran esfuerzo físico y mental.