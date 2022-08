¿Tienes dos pies izquierdos? Conoce los lugares para tomar clases de baile en Chihuahua

Ya lo dijo Ricky Martin en su famosa canción ‘María’, “bailar es un veneno del cual te vas a enamorar” y no podemos estar más de acuerdo con el boricua; razones nos sobran para aventurarnos a aprender a bailar sin importar la edad o género músical. El baile es una de las formas más sencillas de recuperar postura, tono muscular, elevar la autoestima y claro despertar la pasión.

Si no tienes un compañero de baile para aprender, no importa, en el camino te puedes hacer de muchos amigos bailarines, que además de comprender tu entusiasmo por la danza, te motivan a aprender más y hacerlo mejor. No te quedes con las ganas de dar una vuelta doble en tu próxima boda o bailar al compás de un sabroso danzón, en todo caso lo único que va a pasar es que vas generar grandes momentos de risa y conexión profunda ¿Te atreves?

Foto: Pexels

¿Qué dice la ciencia sobre la danza?

De acuerdo con la Universidad de Copenhague, esta actividad es una de las más prácticas a la hora de deshacerse del estrés, el aburrimiento y cambiar tu estado anímico; por lo que dedicar 45 minutos al día al baile liberarás al cuarteto de la felicidad: compuesto por oxitocina, dopamina, endorfina y serotonina, que son los químicos responsables de brindarnos experiencias placenteras en nuestra vida. Si además agregamos que cuando se realiza de modo grupal la salud mental y física aumenta considerablemente.

De hecho ritmos como el jazz, zumba, merengue, funk, salsa o punta, pueden brindar enormes beneficios a los participantes en áreas como la memoria, el equilibrio y la inteligencia kinestésica. Lo mejor de todo es que al tratarse de una actividad tan generalizada, los precios suelen ser accesibles, a la par de la infinidad de opciones existentes para cada individuo.

En ese sentido la Royal Ballet School en Londres, Inglaterra, realizó un experimento entre jóvenes aprendices, estudiantes de último nivel y profesionales de la danza sobre cuáles ritmos eran más energizantes, y para sorpresa de todos fueron aquellos ritmos de raíces latinas por la facilidad de aligerar la mente y la libertad de movimiento en los cuerpos, al usar desde las puntas de los pies hasta la cabeza de forma no estructurada. El resultado fue el siguiente:

-Reggaetón

-Salsa

-Jazz

-Hip Hop

y Voguing (una danza común de las tribus urbanas de los 70 en Nueva York, que se popularizó con Madonna y su canción Vogue)

Foto: Pexels

Los bailes de pareja son los más favorecedores

En un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, se detalló que las personas que bailan en grupo o con su pareja son las más serenas a la hora de desenvolverse socialmente en lo cotidiano. Las personas observadas demostraron tener menores índices de ansiedad así como elevadas capacidades cognitivas y motrices, finalizó la investigación.

Aunado a lo anterior la American Cardiology Association, reveló que la danza oxigena mucho más al corazón en comparación con otras actividades como el sexo o el maratonismo. A la par de retrasar el envejecimiento cerebral y frenar la demencia senil.

Por ello aquí te presentamos nuestras mejores opciones para que te decidas a poner un pie en las pistas de baile de la mano de los mejores expertos en danzas de salón y otras técnicas.

Salseo Chihuahua

Esta academia de baile es un clásico de la capital, aquí han pasado los mejores bailarines de la localidad entre los que figuran Alex Varela o Dina Marie, competidores de los bailes de pareja en Las Vegas y Nueva York. Su especialidad es la salsa, pero también hay otras clases de baile como el merengue o tango. Pregunta por sus diversos planes de estudio y eventos de baile. FB: @salseochihuahua

D´anza Jazz Stage

En esta escuela tienen muy claro que el baile no puede estar separado de las actividades de la vida diaria; por lo que te enseñan cosas tan vitales como mejorar tu postura corporal, caminar con más estilo y desde luego a bailar. Su objetivo es inculcar valores, donde el movimiento te conducirá a lugares más conscientes de tu mente y cuerpo, para ayudarte en tu trabajo, escuela y mucho más. Sus principales clases están enfocadas a bailes contemporáneos y urbanos como el jazz, danza aeróbica entre otros. Pregunta por sus promociones y descuentos. https://dansajazzstage.com/clases/

E Carté Latin Dance Co

¿Tienes ganas de algo diferente? qué te parece aprender a bailar tremendas cumbias, norteñas, bachata, kizomba o danzón entre otras cadencias antes de que finalice el año. Si tu respuesta fue afirmativa, E Carté Latin Dance Co, es la indicada para ti. Aquí todo es diversión y adrenalina, los maestros son personas maravillosas con una sensibilidad extraordinaria, para despertar talentos dormidos y deshacerte de tus pies izquierdos. ¡Lo amarás..! IG: @ecarteldc

Dance Center Chihuahua

Si lo tuyo no es bailar en pareja, ni los ritmos tradicionales, ¿qué tal un poco de Hip Hop, Break Dance, Samba o danza árabe? ¡Suena increíble verdad! No pierdas el tiempo y agenda una clase con su maestro estrella, experto en danza urbana, Ricardo Martínez, cuyo enfoque es el de utilizar todas las herramientas disponibles dentro del baile, -incluidos los errores e improvisaciones-, para conseguir un sello único en el que el estudiante no tema a fallar y siga su evolución dancística. FB: @DanceCenterChihuahua