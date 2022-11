¿Tienes juguetes sin usar? Alumnos de UTCh invitan a donarlos a niños de bajos recursos

En marco de los festejos propios de fin de año, alumnos de la UTCh colaboran para la asociación Centro Educativo Joshua, que trabaja con niños de bajos recursos, con el fin de recaudar regalos para esta navidad por lo que invitan a los ciudadanos a donar juguetes nuevos o usados.

Esta es parte de los proyectos de su carrera, los alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Desarrollo de Negocios deben colaborar con una asociación, por lo que Alejandra Muñoz, Ivy García, Danna García, Miriam Larrea y Luis Urbina, eligieron al Centro Educativo Joshua AC.

El Centro Educativo Joshua trabaja con el fin de llevar educación a niños y niñas de bajos recursos, rarámuris o en situación vulnerable, por esta razón siempre buscan donaciones y financiamiento para poder ofrecerles este derecho a los pequeños.

Por esto el primer proyecto del equipo fue una recaudación de fondos, donde tenían como meta juntar 5 mil pesos, afortunadamente no solo cumplieron este objetivo si no que lo rebasaron juntando 6 mil pesos.

Foto: Facebook del Centro Educativo Joshua

Como segunda actividad, los jóvenes buscan reunir juguetes que serán regalados a los pequeños por las fechas navideñas, y así logran alegrar el día de los pequeños.

Por esto solo necesitaban un lugar como punto de encuentro y afortunadamente lograron encontrarlo a través de un familiar que trabajaba en una cafetería, misma que les prestó una zona del establecimiento para esta actividad.

Si estás interesado lleva tu juguete nuevo o usado al café Mogu, ubicado en la calle Citadela 5701-0 en Distrito 1, este próximo 3 de diciembre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Aunque no ponen muchas condiciones, si piden que los juguetes usados estén en buen estado, que de preferencia no usen pilas y no tengan connotaciones bélicas, es decir que no tengan que ver con armas, guerras o violencia en general.