¿Tienes tercera dosis anticovid? Actualiza tu certificado de vacunación

Con la campaña de refuerzo de vacunación en el país de tercera dosis contra Covid-19, es necesario tener en cuenta que también se debe actualizar el certificado, con el fin de que aparezcan las tres vacunas, en caso de que cuentes con el esquema completo.

Ante esto, la primer fuente para hacer la solicitud es a través de la página de internet https://cvcovid.salud.gob.mx/ que habilitó la Secretaría de Salud para la descarga del documento.

En caso de que no te hayas registrado, habrá que dar click a la opción no, donde te redireccionará a la página para el registro; no obstante, en caso de dar click "sí", se actualizará la página para dar paso a ingresar tu curp.

Luego de ingresar los debidos datos en la página web, el certificado de vacunación te será enviado en el correo electrónico con el que te registraste para notificar tu intención de vacunarte contra covid-19.

Ten en cuenta que una vez tengas el link de descarga, deberás apresurarte a bajar el documento, ya que éste cuenta con una duración de 90 minutos a partir de la recepción, de lo contrario, tendrás que hacer de nuevo la solicitud.

También puedes tramitar el certificado vía Whatsapp, te decimos cómo

Otro método para actualizar el certificado de vacunación con la tercer dosis de refuerzo contra SARS-CoV-2 puedes realizar el trámite por WhatsApp.

El primer paso es enviar un mensaje al 56 1713 0557con la palabra “CERTIFICADO”.

Sigue las instrucciones y posteriormente ingresa tu CURP, nombre y fecha de nacimiento.

Si quieres consultar tu Certificado de Vacunación COVID-19, escribe Hola al WhatsApp 📲 56 1713 0557 y sigue las instrucciones.



✅ #UsoDeCubrebocas

✅ #LavadoDeManos

✅ #SuSanaDistancia#MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/1YnO4k26iS — SALUD México (@SSalud_mx) July 27, 2021

Indicar la vacuna que se te fue aplicada: Pfizer, Cansino, Sputnik V, AstraZeneca y el número de dosis recibidas.

Ingresa al link que te envía el chatbot y descarga tu certificado

Reporta errores en tu certificado de vacunación

Una vez actualizado tu certificado, debes revisar que los datos en el documento estén de manera correcta, no obstante, en caso de detectar errores, te decimos cómo solicitar la corrección.

La Secretaría de Salud habilitó la siguiente liga: https://cvcovid.salud.gob.mx/correccionDatos.html, mediante la cual puedes llevar a cabo esta corrección de datos.