Todo un éxito concurso de baile country en la Expogan

Hoy se llevó uno de los eventos que abarrotó el domo del Teatro del Pueblo el “Quinto Concurso Estatal de Baile Country Expongan Chihuahua 2021”, el cual fue todo un éxito y todos los participantes llevaban su grupo de porra, en cada actuación, tanto en la categoría Pareja como Grupo en Línea, recibieron el apoyo total por parte del público, dejando una labor muy difícil para los jueces; los ganadores se hicieron acreedores de un estímulo económico.

Los concursantes fueron en Pareja: Larissa Zúñiga Monge y Jorge Durán, Joselin Sánchez y Miguel Ballesteros, Aracely Ramírez y José Jiménez (tercer lugar), Alejandra y Ubaldo Robles (segundo lugar), Érick Anchondo y Abril Gutiérrez H., Edna Cruz y Jonathan Frías (primer lugar), Tanya Rojo y Marco González, Fernanda Gómez y Marco Torres.

Participantes en Línea: Ballet These Boots Country, Tornado Country Dance, Ballet Country All Star, Espuelas Doradas, Espuelitas Golden Young (segundo lugar), Cowboys Fever (tercer lugar), Ballet Country Old West, Neon Moon Country Ballet, Riders Country Club y Tennessee Country Girls (primer lugar).

Después de la premiación y de haber entregado los reconocimientos a cada uno de los concursantes, se llevó a cabo la rifa de la mesa VIP para disfrutar del concierto en el Palenque de Virlán García, siendo la afortunada Luz Verónica Rico.

Para cerrar esta noche, el grupo encargado fue Shot Country Music, el cual está integrado por: Fra Mauro quien toca la guitarra; Yira, voz; Débora Rivera, violín y voz; Ray, bajo; Israel, segunda guitarra; Daniel González, batería quienes a ritmo de country rock interpretaron algunas de sus melodías como: “Ainiza, Hey Barman, Margarita’s Night, Cheers, Sweet November”, entre otras más de su producción homónima.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

