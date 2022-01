Todos debemos ser profetas para los demás y ayudarlos a encontrar a Dios

“El palabra de Dios siempre es incomoda, rompe con nuestra propia seguridad porque es palabra de amor, por eso es exigente, nos critica, nos juzga, nos pide más y nos obliga a reconocer nuestros pecados”, asevero don Constancio Miranda Weckmann, al presidir la sagrada eucaristía en el IV Domingo del tiempo ordinario.

El jerarca de la iglesia católica exhortó a los feligreses a creer en Jesús que es la vida y revela el amor del Padre, a creer en su palabra venga de donde venga, para que cada católico se convierta en un profeta para los demás a fin de ayudarlos a abrirse a la palabra de Dios con un amor comprensivo, servicial, un amor que no es presumido, un amor que no se envanece, que no se irrita, se disculpa sin límites, cree, espera y soporta sin limites.

Este domingo ordinario se reflexionó sobre como los nazarenos que vieron de cerca de Jesús no creyeron en él cuando se manifestó como el profeta y el mesías esperado, e incluso su reacción fue de rechazo y hasta quisieron matarlo en un despeñadero.

Ante ello hizo un llamado a aceptar el evangelio de Jesucristo, para ello es necesario abrir el corazón y tener una actitud dispuesta.

Don Constancio señaló que fácilmente se encontrara oposición porque el evangelio es incomodo.

Se elevó una plegaria para que la eucaristía les ayude a abrirse a la palabra de Dios pero además querer comunicarla sin miedo a los demás y siempre comunicarla con amor.