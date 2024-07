"Todos son profetas": Exhorta arzobispo a reconocer el valor de cada persona

Exhorta el arzobispo de Chihuahua a reconocer las buenas obras de los hermanos, porque todos son profetas en los que se debe de reconocer a Jesús.

Durante este primer domingo del mes de julio, en la santa misa se reflexionó sobre cómo Jesús es rechazado por su gente y se niegan a escuchar sus enseñanzas. Jesús se asombra por la incredulidad de su gente.

Señaló que a veces las personas se encuentran con compañeros de trabajo o un familiar que les habla de Dios y que tiene buenas ideas para ayudar a sus hermanos, pero se niegan a escucharlo, pero esa persona es reconocida en otras partes.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

El jerarca de la Iglesia Católica enfatizó que nosotros, en cambio, no reconocemos sus méritos y desvalorizamos sus méritos y acciones.

Dijo que todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa.

“Hermanos somos un pueblo de profetas no tenemos derecho a decidir que no podemos, que nos falta capacidad, porque no hay excusa que valga, porque todos los profetas son enviados a una misión que superaba sus fuerzas”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Invitó a la feligresía a acercarse a la santísima virgen María madre de Jesús el único profeta por excelencia para que la virgen María nos anime y fortalezca en el compromiso cristiano y que lleguemos a ser auténticos profetas de verdad justicia amor y paz de acercamiento con los hermanos.

Unidos en comunidad elevaron una plegaria para que atienda sus súplicas, por los presbíteros para que den testimonio de vida; por los gobernantes para que reciban sabiduría y puedan tomar buenas decisiones en favor de todos; por aquellos que aceptan en su corazón la palabra de Dios para que den testimonio de amor y servicio; por los reunidos en la Catedral para la construcción del reino de Dios y puedan crear lazos fraternos con los hermanos.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Al ser el primer domingo del mes de julio alentó a los miembros de los grupos con expresión diocesana a seguir unidos a Jesús y haciendo vida los mandamientos, entre los grupos estuvieron la Adoración Nocturna Mexicana, Adoradores Laicos, Agrupación de Esposas Cristianas, Apostolado Mundial de Fátima, Cáritas Diocesana, Centro San José, Colegio Biblico Apostolico, Coro Diocesano, Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además de Encuentro de Novios, Encuentro Matrimonial Mundial, Enfermeras de la Acción Católica, Escuela de la Cruz, Escuela Superior de Música Fe y Luz, Grupo de Oración Reina de la Paz, Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Legión de María, Movimiento de Revisión de Vida Matrimonial, Movimiento de Schoenstatt, Movimiento Familiar Cristano, Movimiento de Juventudes Cristianas, Mujeres al pie de la Cruz, Pastoral Diocesana de Música, Pastoral Penitenciaria, Los Pequeños Hermanos de María, Retrobay, Talleres de Oración y Vida, Asociación del Santísimo de la Divina Providencia, Escuela Bíblica Católica de Emaús y Movimiento de Plateros.