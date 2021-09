Realiza Marco Bonilla pase de lista a agentes de Seguridad Pública

El pase de revista por parte de las autoridades del gobierno municipal entrante, hacía los agentes de seguridad pública municipal, se llevó a cabo la madrugada de este viernes 10 de septiembre, en las instalaciones de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En el evento, estuvieron presentes: Santiago de la Peña, Luis Terrazas Fraga, el regidor electo, Isaac Díaz Burrola, Encargado de despacho Oficial Julio César Salas y el presidente municipal de Chihuahua Marco Antonio Bonilla.

"Desde el momento que me nombraron encargado de despacho de la Dirección, he puesto especial cuidado para que el servicio hacia la comunidad se siga brindando, con la misma pasión que lo hemos venido haciendo.

Reiteró señor alcalde, mi plena disposición de trabajo y la de cada uno de mis compañeros", externó el encargado de despacho, Julio César Salas.

Por su parte, el alcalde Marco Bonilla manifestó en su mensaje que: "No hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla; es importante recordar que fue en mi mensaje de recepción de acta de mayoría, cuando hice el reconocimiento público que mi primer acto como presidente municipal sería encontrarme con ustedes y refrendar la unidad, la amistad, el trabajo en equipo y una manera de rendir homenaje a la autoridad y sus familias".

En este sentido, el alcalde externó su deseo por convertir al municipio en el más competitivo de México.

"Son ustedes, mujeres y hombres policías; elementos fundamentales para la tranquilidad de nuestra ciudad capital, quedé manifiesto que Chihuahua está y estará agradecido por la entrega con que desarrollan sus labores".