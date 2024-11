"¡Ayúdenos, el campo está desesperado!": Toman campesinos las oficinas del Bienestar Delegación Chihuahua

“¡Ayúdenos! Yo como productora le pediría que no se avergüence de nuestro origen campesino, ¿por qué ese desprecio? ¡Ayúdenos, el campo está desesperado, no van a tener frijol ni nada, no sea mala apoyenos” , le señaló doña Emma Ortiz Anchondo a la delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, al tomar las instalaciones de la oficina gubernamental en exigencia al pago de los 384 mdp del programa Producción para el Bienestar.

La productora del seccional Ciénega de Ortiz en Chihuahua destacó que la sequía ha sido despiadada con los campesinos, quienes son los que llevan los alimentos a la mesa de los ciudadanos.

“Nos levantamos defensa para que apoyen a quienes trabajamos en el campo, ¡No sean ingratos!", señaló doña Emma, quien clamó ser escuchada, porque ya son más de 10 meses de retraso.

“La delegada de Bienestar por ser chihuahuense no puede estar a favor de que se roben el dinero de 60 mil productores”, señaló Carlos Manjarrez, al sostener una asamblea con los campesinos de 43 municipios, quienes decidieron tomar las oficinas de la avenida Carlos Pacheco, con esta, ya son tres oficinas gubernamentales.

Los campesinos arribaron a las oficinas de la Delegación de Bienestar en Chihuahua, en donde se había citado a una rueda de prensa para el registro a la Pensión de Mujeres Bienestar.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los manifestantes señalaron que nadie puede estar de acuerdo en el desvío de recursos que estaba presupuestado para el campo.

“Aquí nos castigó la sequía más que en cualquier otro estado de la República Mexicana y ahora nos está castigando con la indiferencia del Gobierno Federal, la presidenta no puede estar aplaudiendo que se haya desviado el dinero a campañas políticas, por ello no se atreven a explicar dónde está el dinero que fue debidamente presupuestado”.

La falta de respuestas llevó a los agricultores a tomar las oficinas de Bienestar y dieron un plazo de 15 minutos para que los empleados pudieran recoger sus cosas y salir.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

“Nos sentimos agraviados”, señalaron los agricultores, quienes exigieron empatía debido a que el retraso en la dispersión del dinero es de más de 10 meses.

Fue en ese momento que la delegada Mayra Chávez llegó a las oficinas y en la puerta le exigieron una respuesta.

La funcionaria federal destacó que no eran la instancia encargada de la administración de los recursos, sólo de la operatividad de los programas para el Bienestar. A la funcionaria le dieron un plazo de cinco días para realizar las gestiones necesarias para la entrega de recursos, sin embargo, dijo que a ella no le correspondía ese tema.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

“La presidenta de la República hizo la manifestación correspondiente en La Mañanera, que es el medio de comunicación oficial, donde dijo que se están llevando a cabo las gestiones necesarias para hacer el pago. No somos el área correspondiente para temas administrativos”.

Los agricultores cuestionaron si el dinero había sido desviado a las campañas electorales, pero tampoco recibieron alguna respuesta, por lo que lamentaron que no haya respuesta concreta, además, que los funcionarios federales no tengan la capacidad de diálogo y de resolver las necesidades de la población.

La conminaron a cumplir con lo establecido en el presupuesto de 2023 para ejercer en 2024, en lugar de estar registrando para el 2025.

Las campesinas encararon a la delegada y le pidieron ayuda. Emma Ortiz Anchondo pidió una esperanza de seguridad, a su voz se unió la indígena rarámuri Rosalba Loya, quien solicitó una fecha para la entrega de recursos, ya que solo cuando buscan el voto los visitan.

A su vez, Carlos Manjarrez le dijo a la delegada que está huyendo de la responsabilidad al no querer gestionar una respuesta para el campo de Chihuahua.

Por su parte, la delegada Mayra Chávez destacó que es sensible a la problemática y que llevará la petición a la instancia correspondiente.

Hay que destacar que desde el pasado 20 de noviembre iniciaron la lucha y a la fecha, se han unido representantes de 43 de los 67 municipios de Chihuahua.