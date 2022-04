Toman mujeres instalaciones de Vialidad tras agresiones sexuales

Un grupo de por lo menos 30 mujeres se plantaron en las instalaciones de la Policía Vial, para pedir justicia por los casos de presuntas agresiones sexuales en contra de mujeres conductoras que han sido detenidas por los agentes de dicha corporación.

"No van a tener el gozo de nuestro silencio, las mujeres alzamos voz, es lo que nos toca, para que nuestras hijas y compañeras puedan tener una vida digna, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas" fue el mensaje que emitieron las mujeres en las afueras de Vialidad.

Exigieron que se haga justicia en todos los casos de mujeres que han sufrido abuso sexual por parte de agentes, "a nosotros no nos intimidan, si tocan a una, nos tocan a todas, violadores, queremos justicia, cerdos, se matan a las mujeres, no sean indiferentes se matan a las mujeres en la cara de la gente".

Cerca de 15 mujeres de la Policía Vial, fueron las que acudieron a la manifestación para evitar para que las inconformes realizarán desmanes o daños de las instalaciones con la presencia de las inconformes.