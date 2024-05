Toman primaria de Jardines de Oriente, piden destitución de director

Padres de familia tomaron la escuela primaria federal Escuadrón 201, de la colonia Jardines de Oriente, como parte de una manifestación para exigir la destitución del director del turno vespertino, debido a la supuestamente haber inflado los costos de material y mantenimiento de las instalaciones que nunca dieron el funcionamiento dentro de la escuela.

Desde las 7:00 de la mañana de este jueves, aproximadamente 80 madres y padres de familia acudieron a la escuela primaria que se encuentra sobre la avenida Quinta Real en Jardines de Oriente, donde impidieron tanto a estudiantes como a docentes de ingresar a la institución educativa, asegurando que se quedarían plantados en el lugar hasta recibir atención por parte de autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los padres de familia externaron que la principal problemática trata sobre un programa del Gobierno Federal en el que se iban a realizar obras alrededor de la escuela por una inversión brindada de 50 mil pesos, sin embargo, estas se encuentran inconclusas.

Además, entre ambos turnos de la institución educativa, se realizó un presupuesto para la reparación de baños y compra de minisplits, los cuales costaron 600 mil pesos. Los padres de familia aseguraron que los baños continúan en pésimas condiciones y los minisplit nunca funcionaron como debía de ser.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Al querer preguntar sobre los gastos, supuestamente el director del turno vespertino, Erick Mendoza, no se prestó para brindar los recibos de las comprar que realizó, por lo que exigen que tanto el director como la tesorera que estuvieron a cargo de dichas compras, den la cara a los padres de familia.

Además, los quejosos indicaron que se había prometido la construcción de un aljibe en la escuela, para no tener problemática con el agua durante esta temporada de calor y hasta el momento no se ha realizado ninguna actividad para esta obra.

Asimismo, mencionaron que los aires no tienen motores, por lo que no pueden cambiar de método de clima en los salones que tienen los minisplits que no funciona, “varios niños han tenido golpes de calor y los padres están molestos porque la escuela debería evitar que esto pase”, comentó una madre de familia, quien también señaló que es responsabilidad de la institución asegurar un ambiente propicio para que los alumnos estudien.

Por estas razones, los padres de familia llevaron a cabo la toma de escuela, pidiendo a la institución que se muestren los recibos de compra tanto de los minisplits como de las reparaciones de los baños y las obras que se quedaron inconclusas.

De igual forma, los manifestantes exigen que las autoridades educativas correspondientes lleven a cabo la destitución del director Mendoza, debido a que según comentaron, sus acciones están afectando a ambos turnos, “lo queremos fuera, que lo quiten o lo cambien de escuela, pero ya no lo queremos aquí”, concordaron los padres de familia.