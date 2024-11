¡Toros sí, toreros no! Manifestación antitaurina exige suspensión de corrida

Con pancartas en mano, y consignas como "Toros sí, toreros no", "No al maltrato animal", "No a la sangre", "Nada más bello que la vida; nada más cruel que maltratarla"partieron más de cien personas que participan en la marcha pacífica contra el maltrato animal, que busca se retire el permiso para la corrida de toros que se realizará el próximo 23 de noviembre en la ciudad de Chihuahua.

Vestidos de color negro, rojo y blanco, los participantes marchan por la avenida Universidad, para pronunciarse por "quienes no tienen voz", y cesar el maltrato con la eliminación de la tauromaquia.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Los manifestantes señalaron que con sus cartulinas antitauristas, pero sobre todo con la convicción de decir "No al maltrato", seguirán hasta ser escuchados por las autoridades, ya que son quienes otorgan los permisos para que se realicen estos eventos.

"En Chihuahua capital exigimos que se haga valer la Ley del Bienestar Animal y cancelen la corrida de toros", señalan los participantes.

Añadieron que quienes pretenden llevar a cabo forman parte de la élite y del poder, sin embargo, exigen que se cumpla el derecho que confiere la Ley de la Participación Ciudadana para pronunciarse y la Ley del Bienestar Animal.

"Los protectores y defensores de los derechos de los animales estamos en eta marcha antitaurista, para impedir que se lleve a cabo la corrida de toros y abolir totalmente la tauromaquia de Chihuahua", sentenciaron.

Cabe mencionar, que el pronunciamiento se desarrolla en orden, pese a lo cual el tráfico fue interrumpido, ya que elementos de la Policía Vial cerraron momentáneamente el paso a vehículo, para garantizar la seguridad de quienes caminan rumbo al Palacio de Gobierno.