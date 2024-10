¿Va en serio? Inversionistas de Torre Zahara acuden a Desarrollo Humano para trámites de construcción

Ariana Morales, representante legal y socia del Grupo R10, inmobiliaria a cargo del proyecto habitacional Torre Zahara, explicó que debido a la filtración de un render se debió hacer un prelanzamiento del edificio de 35 pisos para uso habitacional en el periférico de la Juventud, que se encuentra en etapa de gestión de permisos y análisis para obtener la licencia de la construcción; y adelantó que este mes de diciembre se espera realizar el lanzamiento oficial e iniciar con la construcción a la mitad del siguiente año 2025.

Lo anterior, luego de que el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, declaró que no había licencia de construcción expedida por la administración para la torre; sin embargo, sí se han tramitado el Informe de Mecánica de Suelos, el Levantamiento Topográfico del Predio, Análisis Preliminar y Lineamientos del Proyecto, Factibilidad de Trámite de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Factibilidad de Trámite ante la Junta Municipal de Agua (JMAS), Estudio Hidrológico, Delimitación de la Zona Federal ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Inafectabilidad Preliminar, Zonificación, Alineamiento y No Oficial, entre otros trámites de los cuales, presentó oficios de las dependencias y despachos correspondientes.

“El alcalde está en toda la razón, no hay ahorita una licencia de construcción, porque efectivamente no estamos construyendo; todavía no llegamos a ese punto. La construcción va a iniciar a mediados del 2025 ahorita precisamente estamos haciendo todos los preliminares: estudios, trámites previos, ante Desarrollo Urbano, para poder tramitar lo que es la licencia de construcción. Cuando se puede revisar un inmueble, ya previamente autorizado en Desarrollo Urbano, es hasta el momento que se otorga la licencia de construcción, porque ya se cuenta con un folio”, compartió Ariana Morales.

Y abundó, “es parte precisamente de las ocupaciones que tiene el alcalde. Yo creo que él no puede estar absolutamente en todo y precisamente, como en Desarrollo Urbano apenas se han ingresado los preliminares, todavía no se tiene el oficio mayor, que es la licencia de construcción. Pues él no tiene datos de qué se ha hecho o que no se ha hecho de Torre Zahara”, acotó la representante legal del Grupo R10.

Foto: Captura de pantalla / Render Torre Zahara

Confirmó que Torre Zahara será un edificio de gran altura, con 35 niveles a partir de nivel calle, que es nivel periférico de la Juventud, hacia arriba. Tendrá una pequeña área comercial, pero será exclusiva para los residentes.

Sobre el ticket de 50 mil pesos para los futuros inversionistas, mencionó que fue una medida que se adoptó por la gran demanda que surgió de los apartamentos de Torre Zahara, quienes querían asegurar un espacio para comprar dentro del complejo habitacional; y aclaró que en caso de que no se concrete una compra, el dinero será reembolsado.

“El ticket no salió de nosotros, fue interés de los inversionistas, que ya nos conocen. Nosotros hablamos claramente que ahora no estamos ni vendiendo, ni lanzando. Es un pre lanzamiento, por el interés que ha habido de una imagen, que se filtró. Tuvimos que decir que sí era la torre de nosotros, porque se podrían apropiar del render. Es un pre lanzamiento. Con los tiempos que llevamos, los permisos que ya nos han autorizado y hablando con los despachos de arquitectura, el lanzamiento oficial se va a hacer en el mes de diciembre. Al acercarse tanto inversionista interesado en comprar y apartar un lugar, surgió la idea de reservar el lugar; ese ticket es precisamente el lugar para que ellos puedan tener la primicia la información, de escoger su departamento, en dado caso; o en su defecto, es 100% reembolsable, si al momento de ver el proyecto completamente terminado, no les interesa”, explicó.

La dinámica del ticket es que el inversionista reserva su lugar dentro de la Torre Zahara, con un depósito directamente a la cuenta de la empresa, por el que se expide una factura como un anticipo. Al momento que la que la operación no se llegue a concretar, en el mes de diciembre, Grupo R10 está en la obligación de reembolsar el importe. Sobre los precios de los apartamentos, señaló que el precio lo marca el mercado; y por cuestión de tiempos, sería temprano para poder dar un precio real, por lo que se espera que en el mes de diciembre, durante el lanzamiento oficial, ya se pueda dar un estimado.

Desarrollo Vertical en Chihuahua

“Tanto el Gobierno Municipal, como varios de nosotros desarrolladores, están haciendo mucho hincapié a la vivienda vertical; Torre Zahara tiene la fortuna de pertenecer al polígono de Ciudad Cercana, lo que representa beneficios tanto para los desarrolladores como para el usuario final. En vivienda vertical tenemos cuatro torres en desarrollo, Torre Zahara sería la cuarta. Traemos proyección a futuro, con otras tres torres próximamente, al terminar la venta y término de las que tenemos actualmente. Contamos con Torre Linx, que se encuentra ya 100% terminada vendida y ahorita está funcionando al 100%, habitada por personas que la compraron para vivir; y otros compraron como inversión para renta. Se localiza en la calle Trasviña y Retenes de la avenida San Felipe”, compartió Ariana Morales.

Foto: Captura de pantalla / Instagram @grupo.r10

Torre Aura tiene un más del 60% de avance en la construcción; que se entregará a mediados de 2025. Este mes de octubre, se espera terminar la última losa, para cerrar la obra gris, y empezar con obra blanca y acabados. Asimismo, Torre Sofía, en la colonia San Felipe, está iniciando, se encuentra en la etapa de permisos.

“Chihuahua es muy nuevo en vivienda vertical, viene mucha inversión para la ciudad de Chihuahua, trae mucho crecimiento tanto para nosotros como empresa como para la ciudad”, afirmó Ariana Morales. Para finalizar, la representante legal y socia de Grupo R10, dijo que Torre Zahara es un proyecto muy interesante; del que espera que no se pierda la confianza que se ha mostrado hacia el proyecto.

“Lo que salió en redes, si nos afectó, en cierta manera. Somos una empresa seria y además la construcción de Torres Zahara, la dirección de obra, los despachos involucrados, también son despachos serios. La dirección de obra la lleva el despacho J y G, ellos son de Guadalajara, su currículum está disponible en internet. En la ciudad de Chihuahua tienen tres edificios reconocidos, que son Torre Santa Fe, Holiday Inn de Vistas del Sol, y están construyendo la obra de la torre de consultorios del Hospital Ángeles. La arquitectura la lleva el despacho KMB, de Ciudad de México, con un currículum amplio y de talla internacional. En Chihuahua, hicieron el Plan Maestro de Paseo Central”, finalizó.

Grupo representante acude con DDUyE para iniciar trámites de construcción

La inmobiliaria a cargo del proyecto habitacional Torre Zahara denominado Grupo R10, se presentó con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal el pasado miércoles 23 de octubre, a fin de preparar la documentación previa para solicitar los permisos de construcción necesarios para la realización de dicha obra en la ciudad capital.

Esto de acuerdo con la Coordinación de Comunicación de Gobierno Municipal, quienes dieron a conocer que luego de la invitación que hizo el alcalde Marco Bonilla a la ciudadanía de evitar caer en fraudes en días pasados, la inmobiliaria se hizo presente con las autoridades correspondientes, indicando contar con estudios de análisis topográficos, estudios hídricos, zonificación, un análisis preliminar del proyecto, entre otros documentos a fin de comenzar los trámites para el permiso de construcción.

Con dicha acción por parte del Grupo R10, las autoridades municipales esperan que la desarrolladora encargada de la construcción de esta torre cumpla al pie de la letra con los permisos y licencias pertinentes, para que, al momento de realizar la obra, se garantice que será llevada a cabo con la mayor legalidad posible.

Cabe resaltar que este acercamiento por parte de los empresarios sirvió para no dejar duda sobre sus intenciones de construir la Torre Zahara en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, la Dirección de Desarrollo Urbano no ha brindado información hasta el momento sobre el predio en el que se construirá la obra ni han expedido permisos en torno a este tema.

Por lo anterior, la Coordinación de Comunicación del Gobierno Municipal recordó que en días pasados el alcalde Marco Bonilla mencionó la necesidad de que la ciudadanía permanezca precavido, dado a que en ocasiones pasadas se tiene registro de fraudes relacionados con inmobiliarias y empresas que iniciaron la venta de bienes y servicios incluso antes de pedir los permisos para construir.

Entre los casos de más relevantes de fraudes cometidos por empresas financiera e inmobiliarias que fueron atendidos a través de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales del Distrito Zona Centro en la ciudad de Chihuahua, se encuentran Financieras Vitas, SOI, ERA Capital, GC, Calco, Fibra Millenium, Aras, YOX Holding e Inversiones Inmobiliarias MC.

En dichos fraudes cientos de personas fueron víctimas, debido a que las empresas captaron el dinero de ‘clientes’ a quienes les prometieron la entrega de propiedades en el caso de inmobiliarias e inversiones con ganancias atractivas que nunca fueron entregadas, ni el capital entregado por las personas que creyeron en el engaño.

Debido a esto, la Coordinación de Comunicación Municipal indicó que al darse a conocer la posible construcción de esta torre comenzaron a identificar múltiples publicaciones en las que se ofrecían tickets a 50 mil pesos para futuros inversionistas y debido a que aún no se tenía la confirmación por parte del grupo de inversionistas de esta obra, decidieron pedir a la ciudadanía evitar la adquisición de cualquier oferta en relación con Torre Zahara para prevenir más fraudes en la capital.

Sin embargo, los representantes legales de Grupo R10 informaron que dichos tickets si fueron promovidos por ellos como una medida para abarcar la demanda que surgió por los departamentos de la Torre Zahara, brindando una oportunidad de asegurar su espacio, aclarando que, en caso de no concretarse una compra, el dinero sería reembolsado.

De esta forma, por parte del Gobierno Municipal pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta a cualquier cambio que se comunique por medio de sus redes sociales oficiales y la información que destinen a los medios de comunicación, para evitar cualquier tipo de fraude.

