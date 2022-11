Trabaja Tribunal Laboral con 80 asuntos, aunque aún no son juicios laborales: Magistrado

El Magistrado Luis Villegas Montes informó que el Tribunal Laboral trabaja con 80 asuntos aunque no son juicios laborales, pues aún no se cumple el plazo de los 45 días para recibir las actas de no conciliación de los Centros de Conciliación del estado.

En cambio, dijo que se trata de declaraciones de beneficiarios de carácter laboral, esto es, cuando un trabajador fallece, se determina a quién se otorgarán los beneficios de sus prestaciones; además, dijo que se emplazaron dos huelgas de la Junta Municipal de Aguas en Jiménez y en Delicias.

Informó que actualmente se trabaja con 5 jueces, aunque detalló que 7 de los secretarios que están en labores actualmente, serán jueces en el 2023, por lo que ese año se tendrán 12 jueces y se cumplirá la meta de tener 28 juzgadores en el 2024. En total, de momento se tienen unas 120 personas laborando pero se espera que haya más de 300 para el 2024 para desarrollar todas las tareas que contempla la Reforma Laboral.

Agregó que las plazas de los 28 juzgadores ya están ocupadas y que se realizaron dos concursos para escoger al personal, aunque de momento solo 5 están en labores como jueces y los demás fungen como secretarios y están siendo capacitados para ser jueces.

Respecto a los 80 procedimientos que los 5 jueces tienen en curso, dijo que hay resoluciones, hay dos emplazamientos a huelga de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, uno de Delicias y otro de Jiménez, así como múltiples declaraciones de beneficiarios de carácter laboral.

Dijo que el juicio laboral propiamente dicho, se esperan las primeras papeletas de los centros de conciliación en los que se acredita que no hubo acuerdo conciliatorio entre las partes y por ende se iniciará un juicio.

Por otro lado, recordó que se sigue en búsqueda de los dos inmuebles que se requieren para Chihuahua y Ciudad Juárez en donde se alojarán dichos juzgados laborales, aunque de momento se encuentran trabajando en el tercer piso de la Ciudad Judicial y en Ciudad Juárez en el área de los juzgados familiares, así como en Delicias donde se habilitó un juzgado para los tribunales itinerantes.

Se requieren para poner en funcionamiento en su totalidad a más de 100 personas en Chihuahua y otras 100 en Juárez: “ahorita, conforme a las necesidades que tenemos estamos bien, pero una vez concluido el plazo de 45 días en los centros de conciliación nos va a llegar de golpe”, comentó Villegas Montes.