Trabajadoras de Cendis cierran la Aldama y Carranza; exigen pago de su quincena

Por segunda ocasión, trabajadoras de los Centros de Desarrollo infantil (Cendis), bloquearon la calle Aldama, frente al Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades estatales, que se les pague la segunda quincena de marzo, la cual aún se les adeuda.

El grupo de manifestantes, bloqueó con varios vehículos la calle Aldama y la avenida Venustiano Carranza, para exigir a la gobernadora María Eugenia Campos, que las atienda de manera directa u que escuche sus peticiones.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Otro grupo de trabajadoras del Cendi Gabriela Mistral, se colocó en el área peatonal de la calle Libertad, para hacer guardia por la puerta trasera de Palacio de Gobierno.

Las trabajadoras gritan en coro “Galicia no contesta”, haciendo alusión a que no han sido atendidas por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia, quien el pasado sábado, explicó que los Cendis reciben su pago por medio de una asociación civil y no directamente por parte de Gobierno del Estado, asimismo, explicó que se buscará hacer una revisión del convenio, ya que lo calificó como poco específico y sin claridad.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En la manifestación participan también padres de familia, quienes aseguran que por la falta de pago a las trabajadoras, están afectando también a las familias que utilizan ese servicio, motivo por el cual, se han sumado a la manifestación de las empleada de dichos centros.