Trabajan en homologar criterios entre fueros común y federal para control de detenidos

Hace dos semanas iniciaron los trabajos entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República para homologar los criterios de control de detenidos y puestas a disposición a los jueces de control.

Así lo informó Gilberto Loya, titular de la SSPE, quien dijo que se iniciaron los trabajo sobre todo el tema de las puestas a disposición, particularmente por las detenciones en torno a delitos a la salud, ya que corresponden al fuero federal.

“Estamos trabajando mucho ese tema de los delitos federales para no cometer algún error o diferencia de criterio, aunque no hemos tenido notificación de que nuestras puestas a disposición no hayan pasado algún control”, explicó el funcionario.

Agregó que es importante poner atención a estos criterios para evitar que presuntos delincuentes obtengan su libertad por un error procedimental de la Policía Estatal.

Para ello se realizarán capacitaciones constantes, un conversatorio con los jueces, el personal ministerial y judicial para que todo el personal involucrado en las detenciones y la procuración de justicia puedan entender el contexto en los cuales no están homologados los criterios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Lo que sigue es hacer algo que nos ha funcionado muy bien, desde la Policía Municipal: es un entrenamiento cruzado, es decir que un juez tome la capacitación procedimental de un policía y viceversa, para que puedan detectar los puntos en los que hay discrepancias y resolverlas de la mejor forma posible”, comentó.