Trae Richie Venegas “Mente positiva”, su primer álbum

El cantante sinaloense Richie Venegas, quien ha visitado varias veces el estado, estuvo de nuevo hace días en esta capital por un compromiso social, y comentó que trae todo tipo de géneros en su estilo musical y un nuevo álbum “Mente positiva”, de cual se desprende “¿Por qué me buscas?”, así como videos en vivo que puedes ver en YouTube como “El Bazucazo”, que tiene más de 132 mil vistas.

Algunas de las canciones de este material ya están disponible en plataformas digitales, cuenta con 13 canciones, se produjo en Mazatlán, iniciando los trabajos de grabación en noviembre de 2020 para ya como solista dar a conocer a sus seguidores este proyecto, esperando contar con el apoyo de todos sus fans.

Su gusto por la música dice que fue por su madre, ya que ella canta, asimismo, cuando era un chiquillo de 10 años comenzó a interpretar melodías en su pueblo natal “El Roble”, cuando lo invitaban a convivios, unos 15 años, una boda, el cumpleaños de algún vecino, fue cuando creció más su gusto por este arte y emprendió el camino tras su sueño; a los 18 se fue a Mazatlán con la guitarra que le compró su padre, para estudiar en la Escuela de la Tambora de Germán Lizárraga.

“Un amigo me dijo que estaban haciendo casting para la banda La Inconfundible, me quedé y estuve ahí un año y medio; después entré a la Banda La Misma Escuela y ahí me desenvolví más en el canto, el oído se me desarrolló más, aprendí muchas cosas; y también estuve como un año con la Banda Rancho Viejo”, señaló.

Después cerró esa etapa con el grupo para iniciar su proyecto como solista. Por otra parte, cuando ha hecho acto de presencia en Chihuahua ha estado en algunos programas alternando con grupos locales como “Los Menys”.

Si deseas saber más de este artista puedes escuchar su música en su página oficial de YouTube Richie Venegas y también enterarte de las novedades que sube a la plataforma.

FRASE:

“Me gustaría llegar a muchas partes, complacer al público y transmitirles la felicidad que tengo, hacemos música de corazón para todos ellos”

Pie de foto: El sinaloense cuenta con siete años de trayectoria artística.