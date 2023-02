Tramitar acta de nacimiento para personas no binarias no requiere amparo en Chihuahua

Luis Mendoza, presidente del Centro de Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, CHEROS, destacó que el estado de Chihuahua es la única entidad federativa en México, donde no es necesario promover un juicio de amparo ante el Registro Civil, para adecuar el acta de nacimiento para una persona que se identifica como no binaria, lo que calificó como un logro para la comunidad LGBTQ+ chihuahuense.

Así lo informó, al tiempo que adelantó que está próxima a salir la segunda acta de nacimiento para una persona no binaria en el estado de Chihuahua, en Chihuahua Capital, después de que se emitiera el cambio en las oficinas del Registro Civil del municipio Cuauhtémoc.

“Estamos muy contentos porque es un gran avance que se haya reconocido a las identidades no binarias para gente registrada en el estado de Chihuahua. Se utilizó la jurisprudencia de identidad no genérica, y se adecua el nombre acorde a lo que la persona se sienta cómoda y en la casilla de sexo se pone ‘no binaria’, y en la CURP, una ‘x’, para que no tenga ni la ‘h’, ni la ‘m’”, explicó Luis Mendoza.

Foto: Cortesía CHEROS

El presidente de CHEROS refirió que se tramitaron dos solicitudes, sin embargo, al momento de realizarlas, el Departamento Jurídico del Registro Civil les informó que ya no se iba a requerir que interpusieran una solicitud para la adecuación del acta de nacimiento, sino simplemente llegar y hacer el trámite como cualquier otra modificación o aclaración.

“La segunda se va a entregar en la ciudad de Chihuahua, quisimos visibilizarlo y compartirlo. Pero, lo más importante, es que de todos los estados que ha habido actas para personas no binarias, Chihuahua es el único donde no se necesita amparo. En todos los demás, como Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Tabasco, incluso Ciudad de México, tienen que llevar un juicio de amparo, porque no tienen la jurisprudencia que nosotros logramos en 2017”, argumentó.

Además, señaló que es un gran avance porque para personas que sienten la necesidad de identificarse plenamente con el documento, y de ahí, empieza todo para reformar, y adecuar los otros documentos para poderse desarrollar en su vida, y con sus oportunidades, destacó Luis Mendoza.

Aclaró que no hay otra personalidad, es la misma, ni doble identidad; únicamente son adecuaciones al acta. El trámite se puede realizar en cualquier oficialía del Registro Civil.

Las personas no binarias entran en conflicto por el pronombre ‘el’, cuando se les encasilla de esta manera, porque son una muestra de género fluido, de no encasillarse en el género binario que se ha construido históricamente. Los pronombres que son adecuados para las personas no binarias son ‘ella’, al referirse como una persona sin encasillamiento de género; o ‘elle’, por la misma razón.

“Si les queremos hablar en femenino o utilizando el pronombre elle o ella, es acorde a su identidad, porque son personas. Como ahí no se identifica ni como azul ni rosa, ni lo que se ha construido por la sociedad, de ahí viene el lenguaje inclusivo. Realmente no se quiere reformar para cambiar o distorsionar el lenguaje con la terminación ‘e’; sino que para las personas no binarias, que se les dé una visibilidad. La historia de utilizar el pronombre correcto para elles es la inclusión para este sector de la diversidad”, explicó.

Refirió que la jurisprudencia cubre la identidad sexo genérica que vaya contra lo que es el registro en el acta primigenia, y las personas que más dificultades tienen en este tema, son las personas trans; y las personas no binarias son una extensión que supo utilizar esta jurisprudencia. La variación con ‘elles’, sería la ‘X’ en la CURP, y en coordinación con el Registro Civil, se logró por medio de ellos, RENAPO otorgó este reconocimiento.

Hasta el momento se estima que se han modificado alrededor de mil actas de nacimiento de personas trans, desde la jurisprudencia del 2017.

“Hay personas gay que seguimos estando a gusto o conformes con la ‘H’, en nuestra acta; o hay personas pansexuales, que son orientaciones que nada tienen qué ver con el sexo en el documento, y se sigue conservando igual”, acotó.

Invitó a las personas interesadas a consultar las redes sociales de CHEROS, para asesoría o acompañamiento para realizar este tipo de trámites ante el Jurídico del Registro Civil.