¡Tramos Peligrosos! Diputadas colocan señalamientos por deterioro de carreteras

Las diputadas federales del Partido Acción Nacional (PAN) Daniela Álvarez, Laura Contreras, Rocío González y Rocío Reza, emprendieron un recorrido por las carreteras Chihuahua-Ciudad Juárez, Chihuahua-Delicias y Chihuahua-Parral, con el objetivo de destacar las deplorables condiciones en las que se encuentran los tramos a cargo del gobierno federal de MORENA.

Portando carteles y anuncios, las diputadas del PAN alertaron a los automovilistas para que conduzcan con precaución en aquellos puntos donde el asfalto presenta baches pronunciados, grietas o bordes peligrosos que representan un riesgo para quienes transitan por dichas vías.

"¡Precaución, tramo peligroso a cargo de MORENA!" es el mensaje que las diputadas colocaron en varios lugares como protesta por la falta de mantenimiento, recursos y atención que el gobierno federal ha negado a las carreteras de Chihuahua.

"Las carreteras federales no cuentan con presupuesto y tienen el descaro de decir que el mantenimiento no le corresponde a Chihuahua para este año. No solo los vehículos se ven afectados, sino que también hemos perdido vidas. Este es el gobierno indolente de MORENA y exigimos una respuesta inmediata para solucionar el deterioro de las carreteras de Chihuahua", señalaron las diputadas.

Cabe recordar que el bloque de legisladoras chihuahuenses ha expresado enérgicamente su descontento con el presupuesto asignado a las vías de comunicación del estado desde que se discutió el presupuesto de egresos.

Las diputadas del PAN han manifestado en tribuna, a través de redes sociales, en sus casas de enlace y en los medios de comunicación, que las carreteras de Chihuahua presentan un evidente daño en los tramos bajo responsabilidad del gobierno federal. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los chihuahuenses, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes transitan por estas vías.

Ante esta problemática, las diputadas del PAN hacen un llamado enérgico al gobierno federal y exigen una pronta respuesta y acciones concretas para solucionar el deterioro de las carreteras de Chihuahua, pues afirman que la falta de mantenimiento y la negación de recursos afectan directamente a la economía, el turismo y la seguridad de la región, por lo que es imperativo que se atienda de manera urgente esta situación.