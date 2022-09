Transportistas cumplen jornadas de hasta 36 horas y ni un paradero tienen: Conatram

El vicepresidente de la zona norte de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), José Edgar Olivas Balderrama, precisó que en el estado no existen condiciones favorables para los transportistas que pasan por el estado, pues a pesar de que existen jornadas de hasta 36 horas continuas, no existe siquiera un paradero para descansar o poder consumir alimentos, lo que los obliga a manejar largas horas para cumplir su objetivo.

A esto, según explicó, se le suma que deben cumplir con un programa denominado “Justo a tiempo”, en el que se exige que la mercancía llegue de un día a otro para cumplir con los compromisos del sector manufacturero y que a su vez exige más a los conductores de transporte.

“Siempre se quiere víctimas a los conductores de carga, pero muchas veces no se conocen las condiciones, aquí quieren trabajar con una línea de producción como Estados Unidos, pero ni siquiera tenemos un espacio para descansar o consumir alimentos, sólo tenemos un refrigerador tragamonedas, tenemos que cumplir con los compromisos de las empresas y todavía pagar las casetas más caras para circular por carreteras totalmente destrozadas”, aseguró.

Edgar Olivas comentó que actualmente tiene una problemática importante derivado del mal estado de las carreteras en la entidad, así como un problema que se generó a raíz de lo de Villa Ahumada, consideró que el gobierno del estado se deslindó de la responsabilidad y buscó culpables en este lamentable suceso.

“Por qué no se ponen a ver las extensas jornadas de los choferes, porque ahora las modalidades de las maquilas es que nadie tiene bodega, las líneas de producción trabajan con lo que tienen que llegar por el programa justo a tiempo (JIT) del sistema americano, puerta a puerta, pero ¿qué hace eso? forzar al trabajador y no ponen condiciones como Estados Unidos”, aseguró.

También comentó que en la unión americana hay un paradero cada 100 millas con baños, restaurantes, gasolineras, áreas para descansar y en el estado no existe un solo lugar como estos, por lo que exhortó a implementarlos en la entidad para buscar mejores condiciones para los transportistas.

“Vean las casetas, cobran casi 900 pesos por caseta y no tenemos ni dónde pararnos, en la noche todos se amontonan, no hay ni dónde pararse, cuando sabemos que son predios rústicos, fácilmente el gobierno o el fideicomiso pueden tomar un espacio y rentarlo para hacer un área de descanso, no hay dónde comer, no hay nada, y son áreas inseguras, ¿qué hace el chofer? Se va por las carreteras libres donde hay que comer, donde pueda pararse”, abundó.

El representante de Conatram dijo que es necesario poner todas las condiciones en una balanza, ver los peajes tan caros, las condiciones de las carreteras, y la falta de tramos libres por donde tenga que pasar el trasporte de carga, aunado a la falta de “paraderos” para que los conductores descansen.

Dijo que la globalización está obligando a los choferes a hacer jornadas laborales de más de 24 horas, porque los productos deben llegar en menor tiempo por los compromisos entre las empresas, pero sólo se ven por el bienestar de las empresas y se deja de lado a los conductores.

“Hemos puesto esto sobre la mesa, en Nuevo Casas Grandes es la única vía que hay, es una carretera muy transitada por ser una conexión entre dos estados y la ruta comercial al Pacífico y es una sola calle, se proyecta el libramiento, pedimos un paradero con mucho estacionamiento, regaderas, taxi y que lo pueda concesionar el Municipio y verán que es un modelo nacional, pero no lo ven así y sólo quieren sacar dinero del peaje”, aseguró.

Consideró que las condiciones que sufren los conductores de transporte de carga y las jornadas que deben cubrir son parte de los desgastes que mantienen en las horas laborales, que no están siendo vistas por ninguna autoridad y cuando suceden accidentes, de forma inmediata detienen al conductor, cuando no analizaron el contexto de la situación.