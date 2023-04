Tras casi un año, mujer exige respuestas por choque causado por conductor ebrio en Villa Juárez

Estefania Miranda denuncia que la fiscalía y su aseguradora no han resuelto el daño ocasionado a sus vehículos por las irresponsables acciones de un joven de nombre Elder H., a casi un año de que se inició el proceso en su contra por chocar y fugarse mientras estaba en presunto estado de ebriedad. El responsable de los daños está plenamente identificado y tras esperar la acción de la justicia, fue que ahora Estefania quien señala que no han sido satisfechas las demandas por justicia.

Fue el pasado 12 de junio del 2022, cuando un joven de 20 años de edad de nombre Elder H., en presunto estado de ebriedad chocó contra una señal vial y varios vehículos en la colonia Villa Juárez, entre ellos los de Estefanía que se encontraban al exterior de su domicilio. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el joven circulaba a bordo de una camioneta de manera errática.

Esto ocurrió durante la madrugada del domingo 12 de junio en las calles Ojinaga y Novena de la antes citada colonia, en junio del año pasado. Estefanía explicó que no había hecho público el caso debido a que esperaba las resoluciones de la justicia respecto al mismo, sin embargo a casi un año estas no han llegado.

“Estamos cansados de que la fiscalía no haga nada, de que AXA no haya hecho nada y de que el muchacho esté ahí, bien padre, no se nos hace justo”, señaló Estefanía.

Las placas del vehículo quedaron tiradas y fueron recuperadas por Estefanía y su familia. Al comunicarse a los números de emergencia les indicaron el día del siniestro que debían acudir a las instalaciones de vialidad donde se realizó una denuncia, ahí les informaron que el vehículo estaba a nombre de una mujer, misma que sería la madre de Elder, según dio a conocer la denunciante.

El martes 14 de junio, Elder se presentó en Vialidad sin ningún tipo de asesoría legal y señaló que se haría responsable de pagar por los daños. Nuevamente el viernes 17 de junio los involucrados son citados a Vialidad y ahí, según lo dio a conocer Estefanía el joven señaló que era mucho dinero y no lo pagaría.

Ante esta negativa, personal de la dependencia le dijo a la denunciante que debían hacer una denuncia en Fiscalía y el joven se retiró dejándola con las manos vacías. Por los daños, una vez se hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía les dieron un aproximado de 33 mil pesos que debía pagar Elder.

En noviembre, Elder debía dar una cifra de 5 mil pesos y a partir de ese pago tenía que pagar 600 pesos de manera quincenal. Desde ahí a los afectados no les dieron ni los 5 mil ni tampoco los 600 que se supone debía pagar Elder a la quincena, mismos que no pagó en los meses subsecuentes, tan solo los primeros 5 mil, según lo informó Estefanía.

De parte de la aseguradora AXA, la asesoría legal fue deficiente y pagaron una suma aproximada de 13 mil pesos debido a que su auto era de modelo atrasado, así lo dio a conocer la afectada misma que arregló por sus medios el auto y una camioneta.

Apenas hoy, Estefanía publicó por medio de redes sociales su queja y dando a conocer el metraje donde se ve como una camioneta circula de manera errática golpeando los vehículos.

En la misma publicación de Facebook, Elder, el presunto responsable, comentó “no veo la necesidad de esta publicación pero si quiere ventilar el problema lo hacemos, acepté mi responsabilidad y me estoy haciendo cargo de los daños con el acuerdo firmado en fiscalía. No tengo la culpa de su seguro tan ineficiente pues to que me estoy haciendo responsable, desde el año pasado le di un adelanto para aligerar los gastos así que su publicación solo está demás y cualquier cosa lo podemos ir hablar en fiscalía, no tiene la necesidad de estar peleando en Facebook como gente inmadura”.