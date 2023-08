Tras cinco días desaparecido, localizan a Ángel Corral sin vida

Tras desaparecer el pasado 31 de julio en la ciudad de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, logró localizar al joven Ángel Eduardo Corral Villareal de 17 años de edad, mismo que manera desafortunada, fue encontrado sin signos vitales.

Te puede interesar: Solicitan ayuda para localizar a Luz Gilberta desaparecida en Chihuahua

De acuerdo al reporte de desaparición que emitió la Fiscalía General del Estado, el joven había desaparecido el pasado 31 de julio, cuando se encontraba en la colonia Los Cafetales, por lo que se generó el reporte oficial para que comenzará su pronta búsqueda en la ciudad de Chihuahua.

Al momento no se ha dado a conocer el motivo por el cual fue privado de la vida y el motivo de su desaparición, sin embargo la Fiscalía General del Estado, se encuentra trabajando para esclarecer los hechos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Amigos y familiares de Ángel comunicaron a través de redes sociales lo despidieron y enviaron su más sentido pésame a la familia del joven, quien al momento siguen si conocer que fue lo que ocurrió.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Su novia compartió unas palabras de despedida en redes sociales para informar a sus amigos: "Agradezco a todas las personas que nos ayudaron compartiendo las publicaciones de Ángel. Lamentablemente, ya no está con nosotros, fue encontrado sin vida ayer. Agradezco infinitamente su preocupación y apoyo en busca de noticias de Eduardo. Hoy, él está con Dios. Te amaré siempre, mi niño, esto no es un adiós, sino un hasta pronto."

Parral

La joven acompañó la despedida con una fotografía de ambos y el siguiente mensaje: "Descansa en paz, mi niño. Ve con Dios, nos vemos en la otra vida. Te fuiste y te llevaste una gran parte de mí.

Agradezco todo lo que me enseñaste, aunque ese no fuera tu propósito. Me quedo con la nobleza que tenías y agradezco por mostrarme el verdadero amor y hacerme sentir amada cada día. Daría lo que fuera por tenerte con vida. Te amo, mi negrito cucurumbe, mi amor, mi cejón precioso de mi corazón."