Tras debate pide Congreso al Senado no aprobar la reforma respecto a la Guardia Nacional

El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos, el punto de acuerdo presentado por el diputado, Francisco Sánchez Villegas, mediante la cual solicita al Senado de la República, rechace la reforma enviada por el ejecutivo en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública para militarizar al país.

En tribuna el legislador Sánchez Villegas, señalo que la reforma enviada por el presidente de la república plantea que la Guardia Nacional, continúe adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien continuará con el adiestramiento de los elementos y su formación, sin embargo que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Asimismo, recordó que desde el año 2019 la intención militarizante del Presidente de la República se hizo presente al promover una reforma Constitucional para reestructurar las instituciones de seguridad pública, sin embargo en aquella reforma se estableció un límite, que estas, incluyendo a la Guardia Nacional serían de naturaleza civil.

Dijo que este segundo intento por justificar la intervención militar para brindar seguridad pública al país sobrepasa los límites constitucionales, esto es, disfraza la frase “control operativo y administrativo” en referencia a la Guardia Nacional para querer engañar con el argumento que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, con un mando civil y un mando militar solamente tiene el control operativo.

Además, señaló el congresista de Movimiento Ciudadano que lo alarmante de esta reforma es que una corporación con entrenamiento preventivo y civil estará bajo el mando militar, quienes han tenido un entrenamiento bélico y de protección nacional. Las consecuencias de esta reforma será que los ciudadanos estaremos formalmente en un campo de batalla, con el ejército en las calles, con la Guardia Nacional recibiendo órdenes de un militar.

Finalmente, lamentó que esta reforma ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, por eso resulta urgente que se haga un llamado a los Senadores de la República para que defiendan la paz en México y se deje de militarizar el país.

Previo a la votación, se dio un debate por parte de diputados de Acción Nacional, y del Revolucionario Institucional, quienes votaron a favor de solicitar al senado que no se apruebe la reforma que pretende militarizar, según señalaron, mientras que legisladores de Morena, argumentaron que la propuesta presidencial, no pretende militarizar, sino disminuir el problema de inseguridad, que según reportes de Ficosec, los homicidios dolosos en México y en particular en Chihuahua han disminuido.