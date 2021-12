Tras dos semestres virtuales, alumnos de nuevo ingreso conocen su facultad

Tuvieron que pasar 480 días, varios cambios en el semáforo epidemiológico y dos semestres virtuales, para que un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, conocieran por primera vez su unidad académica.

Fue un 23 de marzo del año 2020, cuando autoridades universitarias, se vieron forzados en suspender las clases presenciales ante el embate del virus mortal, COVID 19, que ya asechaba potencias mundiales, y que faltaba poco para que México y Chihuahua, se vieran alcanzados por un alto número de contagios.

Ante esto, de manera paradójica miles de alumnos de nivel básico y superior tuvieron que iniciar una etapa en la educación a distancia, en donde el contacto social e interacción serían el pan de cada día, sin saber que esto se extendería por cientos de días, y que los alejaría de pisar un aula; incluso por primera vez.

Tal es el caso de los jóvenes universitarios, Alondra, Karim, Fernanda, Francisco y Ángel, que hasta hoy previo a concluir su segundo semestre, asombrados y con un sentimiento de emoción, recorren acompañados de su maestro, Israel Rivera, de la materia Coaching en Salud Universitaria, por primera vez las instalaciones de su facultad.

La hora de la cita, fue a las 4 de la tarde, el punto de reunión, el reconocido letrero de DERECHO, al exterior de la facultad, todos reunidos, y sin saber cómo saludar, que decir, como reaccionar, todos conocidos pero a la vez extraños, pues solo se conocían en pantalla, y nunca en persona, hasta ese momento, platicó el maestro Rivera, sin saber que representaría una de las experiencias más esperadas para los alumnos.

"Es muy emocionante, no me imaginaba que fuera tan grande, está muy bonita, ya hace falta estar aquí", externaron los estudiantes, durante el recorrido por las oficinas académicas, la Biblioteca, Las Alas A, B, y C, que es donde se concentran los salones.

Durante esta primera Experiencia, algo que tomó, por sorpresa e inesperado, fue que en el salón 101, ya les esperaba la oportunidad de tener aunque breve, su primer clase presencial, con el Maestro Israel Rivera, quien mediante dinámicas de reflexión e integración, los jóvenes pudieran disfrutar lo que próximamente pudiera ser de nuevo una realidad, el regreso a las aulas, si así lo permite la contingencia.

En las dinámicas, recibieron una visita cordial, del director de la facultad de derecho, Luis Alfonso Rivera Campos, quién les dio la bienvenida, y los felicitó por todo el esfuerzo que han realizado para llegar hasta aquí, "les reiteró el compromiso para que a su regreso encuentren una facultad dispuesta aportarles todo el conocimiento que requieren, dijo además que una de la esencias que distingue a Derecho, es el contacto y relación con las personas, y ustedes, son los que dan vida a nuestra institución, ya pronto nos veremos por aquí.

MAESTRO ISRAEL RIVERA

"El dar esta satisfacción a mis alumnos es muy gratificante; en esta modalidad lograr ganarte la confianza, la credibilidad en ti es complicado, pues estas a un click de ser rechazado cuando no logras causar interés en tu materia, afortunadamente en ellos lo logramos, son jóvenes ávidos de conocer y aprender, pero no podemos dejar de lado que como maestros también debemos ser mentores, forjadores de vida y mejores seres humanos para que el día de mañana, hagan la diferencia, en un mundo de dificultades”, compartió el maestro.

Director Facultad / Alfonso Rivera Campos

Es un tema, donde buscamos que ellos conozcan el ambiente, esperemos para que el próximo año, tengamos las condiciones para quienes han tenido que estudiar su universidad a través de la pandemia, Son generaciones valiosas porque han pasado de manera exitosa, estos semestres de pandemia, marcan un plus de fuerza y solidez, esperemos que esto se concrete a otro nivel a su regreso a la facultad.

ALONDRA LÓPEZ / ALUMNA

"Fue una experiencia agradable y bonita, ahora sé que cuando regrese, llegaré más ubicada, sin duda es algo muy motivante ya ver mi facultad, a mis compañeros por primera vez, fue muy padre, son muy amables, platicadores, sin duda es lo que más extrañaba, poder convivir con ellos, porque en virtual es muy difícil"

FRANCISCO CRISONTOMO / ALUMNO

Estudiar a distancia ha sido Muy Diferente, muy distinto, tuve dudas sobre cursar la carrera por ser virtual, sabía que era lo que quería, pero no me convencía, y pues lo más difícil ha sido el socializar, el encierro, me hizo más reservado, yo era una persona que siempre era muy bueno para compartir mis emociones, y me cuesta trabajo, pero hoy que gracias al profe Israel Rivera, tuve la oportunidad de conocer la facultas, y a mis compañeros, me siento más motivado"

FERNANDA VILLAGRAN / ALUMNA

"La Relación con mis maestros era complicada, porque no podía consultarles tan fácil cuando tenía dudas, definitivamente hoy que veo los salones, que conozco a uno de mis maestros al cual le agradezco, que haya dado el tiempo de traernos, pues tengo la necesidad de regresar ya a clases, y ver a mis compañero me causó mucha felicidad al verlos, fue una gran distracción tras todo el estreses de las clases virtuales, ya quiero volver, me gustó mucho venir a la universidad"

KARIM VELAZQUEZ / ALUMNO

"Al inicio fue muy difícil, No me gustó estar de manera virtual, porque no tenía internet en mi casa, y tuvimos que gastar en eso, prefiero estar con un profe de frente, me gusta estar más aquí, cuando llegué a la facultad me sentí muy agusto, me dio mucha emoción, cuando entre fue como ¡Wow!, que increíble está, me gustaría seguir viniendo, todos deberíamos estar más enfocados en los estudios y venir a clases, se siente muy vacío y silencio, nos decía una secretaria, que los alumnos le dan mucha alegría a los pasillos"

ANGEL JARED MONTAÑEZ

Complicado, porque uno no se lo espera, uno piensa mejor invertir en un cuaderno o una pluma, y no en una computadora, en internet, gastos que no teníamos contemplados. Y fue el caso de muchos compañeros. A mi maestro le doy las gracias por ser un gran motivador, ojalá siga así, motivando a todos sus alumnos porque nos enseñó mucho, aún y cuando haya altas y bajas, debemos seguir, y pues estar en la facultad y conocerla ha sido una sensación única , muy emocionante con ganas se ya estar de vuelta ojalá ya se acabe la pandemia.