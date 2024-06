Tras pérdida de registro, perredistas formarán nuevo movimiento en Chihuahua

Pavel Aguilar, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló que, ante la pérdida del registro de la fuerza política, están planteando la creación de un movimiento estatal al que pretenden denominar Fuerza Chihuahua y que tiene como objetivo aglutinar la voz y la intención de incidir en la política de la entidad de diferentes actores no solo perredistas.

El perredista precisó que la intención no es ir a la condición de un partido para la prerrogativa, sino de crear una fuerza que en su momento pueda ser tomada en cuenta para incidir en la intención de lo que se está planteando para Chihuahua.

“No es para crear un nuevo partido, ni por las prerrogativas, sino para poder dignificar la presencia importante en el Estado de actores que planteen condiciones para poder hacer cambios en el municipio y en el Estado”, externó recordando que, al menos en la siguiente administración contarán con regidores que fungirán como independientes ante la falta de siglado.

Agregó que este movimiento estará abierto para todas aquellas personas que quieran continuar participando y abonando a la solución de las problemáticas que se viven en la entidad, motivo por el cual detalló que ha estado dialogando con gente perteneciente a otras fuerzas políticas, las cuales ya no se sienten identificados con esos partidos.

“Más allá de una ideología de izquierda, centro o derecha sienten la necesidad de trabajar para resolver las problemáticas que se tienen como la inseguridad, el mantenimiento de carreteras, entre otras”, agregó adelantando que espera que un lapso no mayor a tres semanas pueda encabezar la primera asamblea para poder plasmar todos los pormenores y concretar la manera en la que llevarán este movimiento.

Igualmente, buscan poder influir y abonar de cierta manera en el proceso electoral del 2027, la cual precisó será difícil para cualquiera de los contendientes, “por lo tanto creo que debe darse una fuerza distinta que no es que vaya a ganar, pero sí puede ser de incidencia en los planteamientos que hagan a los ciudadanos”.

Por su parte, la actual dirigente estatal del PRD, Nohemí Aguilar Rayos, subrayó que lo que se busca es ser una verdadera oposición que cuestione y señale a los gobiernos, especialmente a la siguiente administración federal toda vez que contará con una mayoría en el Congreso de la Unión.

“Tenemos que ser oposición, el hecho de no tener el registro del partido no nos hace a nosotros bajar los brazos”, enfatizó recalcando que buscarán seguir siendo una opción para la ciudadanía a pesar de no ser un partido político.