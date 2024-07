Tras restricciones en Torreón, continúa la baja afluencia de migrantes al sur de la Capital

Debido a las restricciones que supuestamente se están implementando en Torreón, Coahuila, los migrantes provenientes de Centroamérica no han podido tomar ningún medio alterno de transporte para llegar a su destino en Estados Unidos, dejando solo un aproximado de 200 migrantes en la zona sur de la ciudad capital.

De acuerdo con los testimonios de varios migrantes que llevan viviendo en el campamento sur, sobre el bulevar Juan Pablo II e Industrial 10, desde inicios del año, que ya se van a cumplir dos meses desde que la mayoría de sus compatriotas no han podido salir de la ciudad de Torreón.

Asimismo, compartieron que extranjeros han logrado subirse a “La Bestia”, llegando poco menos de 10 personal a la capital, mismos que deciden no bajarse del tren para evitar quedar varados de nuevo pero en una ciudad diferente, por ello, prefieren quedarse sobre los vagones a pesar del valor y sus necesidades básicas, esperando a que este avance rumbo a Juárez.

Luis Enrique, un venezolano que está esperando a que sus amigos lleguen a la ciudad capital, contó que muchos migrantes tienen que pagar para ser llevados de una ciudad a otra, dado a que se les imposibilita el traslado tanto en tren como en camiones, por las prohibiciones que aparentemente están implementando los agentes de Migración de Torreón.

Asimismo, comentó el venezolano que así como llega la gente, sin importar el medio de transporte, hacen lo posible por irse rápidamente, debido a que ya no hay capitalinos que acudan al campamento a llevarles apoyo.

“Cómo ya no somos tantos los que estamos en el campamento, la gente ya no viene a traernos ayuda, a nosotros no nos molesta porque con lo que tenemos salimos adelante, pero para los que van llegando, si les pesa el no tener apoyo”, expresó el migrante.

Se recuerda que los primeros meses del año hubo mucho movimiento en los alrededores del campamento con los ciudadanos que se juntaban para llevarles comida y agua; las organizaciones que les llevaban desde alimento hasta artículos de higiene personal; e incluso dependencias de gobierno que les ofrecía continuamente apoyo médico.

No obstante, los migrantes dicen que desde que comenzó el calor en la ciudad, son contadas las veces que han recibido el apoyo de los chihuahuenses, teniendo que sobrellevar los días con los trabajos poco remunerados que han logrado conseguir alrededor de la zona sur de la capital.

Luis también señaló que en el campamento y en sus alrededores se encuentran poco menos de 200 migrantes, siendo este un aproximado debido a que todos los días se ve al menos un grupo de 6 integrantes buscando la forma de llegar a la frontera.