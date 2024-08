Trata a todos por igual en este próximo regreso a clases y promueve la inclusión…Sin Límite

Sin duda ya has escuchado de la palabra inclusión que significa que todos deben ser tratados por igual sin importar lo que alguien puede o no puede hacer; en este regreso a clases ten presente que las personas son diferentes, algunas tienen aptitudes para el deporte, otras para el arte y hay quien es muy bueno en matemáticas.

También hay personas que pueden caminar o correr y algunas que se trasladan con apoyo de silla de ruedas; cada quien es único y merece ser respetado; aquí te presentamos más sobre este tema y sugerencias para ser incluyente.

Sin bien la apariencia puede resultar importante en lo que respecta a la higiene, portar ropa limpia, cabello arreglado y uñas cortas, lo demás sale sobrando, si eres bajito, alto, delgado o llenito quien te quiere lo hará por sus virtudes y no por cómo luces. Encuentra en esta edición características de los X-Men, las cosas por las que no debes preocuparte a tu edad y cómo hacer la tarea de forma segura cuando navegas por internet.





Espejito, espejito…

Foto: Freepik

La apariencia no es lo más importante en una persona, y aquí te explicaré por qué con un poco más de detalle:

Cuando conocemos a alguien, lo más importante no es cómo se ve, sino cómo es esa persona por dentro. Esto significa observar si es amable, si trata bien a los demás, y si es una buena persona. El carácter y cómo se desenvuelve son mucho más valiosos que la imagen.

La belleza está en la diversidad

Todos somos diferentes, y eso es lo que hace al mundo un lugar interesante. Algunas personas tienen el pelo rizado, otras liso; algunos son altos, otros bajos; algunos tienen la piel clara, otros más oscura. Estas diferencias nos hacen únicos y especiales. No importa cómo te ves, lo que realmente importa es cómo te sientes contigo mismo y cómo haces sentir a los demás.

La apariencia puede cambiar, pero tu personalidad es lo que perdura

Con el tiempo, la forma en que nos vemos puede cambiar. Podemos crecer, cambiar de peinado, usar ropa diferente, pero lo que realmente define quiénes somos es nuestra personalidad y nuestras acciones. Si eres una persona amable, generosa y respetuosa, eso es lo que la gente recordará de ti, no cómo te veías.





No te compares con los demás





A veces, vemos a otras personas y pensamos que queremos vernos como ellas, pero es importante recordar que cada persona es única. Compararse con los demás no es necesario ni útil. En lugar de eso, debemos enfocarnos en lo que nos hace felices y en ser la mejor versión de nosotros mismos.

Las cualidades internas son las que crean amistades verdaderas

Los amigos de verdad no te quieren por cómo te ves, sino por cómo los tratas y por quién eres. La amabilidad, la honestidad, el respeto y el apoyo son las cosas que construyen relaciones sólidas. Cuando haces amigos basados en estas cualidades, tienes amistades que durarán mucho tiempo.

Ser feliz contigo mismo es lo más importante

Lo más importante es que te sientas bien contigo mismo. Cuando te aceptas tal como eres, sin preocuparte por cómo te ves, eres más feliz y seguro. Esta confianza en ti mismo es lo que te permitirá lograr grandes cosas y ser una persona positiva en la vida de los demás.

Recuerda, todos somos diferentes, y eso es lo que hace que cada uno de nosotros sea especial. No te preocupes por cómo te ves, lo que realmente importa es cómo tratas a los demás y cómo te sientes contigo mismo.





Nunca, nunca..





-Te burles de los demás por su físico

-Lastimes a alguien con tus comentarios

-Te obsesiones por cómo luces

-Busques agradar a los demás en contra de ti mismo

-Te alejes de alguien sólo por el físico





En equipo es mejor

Foto: Freepik

La inclusión es una palabra muy importante porque significa que todos deben ser tratados con respeto. Algunas personas tienen diferentes colores de piel, hablan diferentes idiomas, o tienen diferentes religiones. Otras pueden tener algunas limitaciones, como no poder ver o caminar, o pueden aprender de manera diferente. La inclusión significa que todas estas diferencias son aceptadas sin distinción alguna. Esto quiere decir que no hacemos burlas ni dejamos a nadie fuera a nadie. En lugar de eso, intentamos ser amigos de todos, ayudarlos y apoyarlos.

Cuando hablamos de inclusión, estamos diciendo que todos deben sentirse parte del grupo, ya sea en la escuela, en el parque, en el equipo de fútbol, o en cualquier otro lugar. Si ves que alguien está solo o no está participando, puedes invitarlo a jugar o a ser parte de la actividad para que se sienta incluido.

La inclusión también significa crear un lugar donde todos se sientan seguros y felices. Esto incluye que todos puedan participar en actividades, aprender en la escuela y jugar sin sentir miedo o preocupación por ser diferentes. Un lugar inclusivo es un lugar donde todos se sienten aceptados y valorados.

Algunas personas pueden necesitar un poco de ayuda extra para hacer cosas que otros pueden hacer fácilmente. Por ejemplo, si un niño usa una silla de ruedas, podemos asegurarnos de que haya rampas para que pueda entrar en los edificios. La inclusión significa asegurarse de que todos tengan lo que necesitan para participar y disfrutar, igual que los demás.

Hay quienes pueden tener ideas equivocadas sobre alguien solo porque es diferente. Nunca juzgues a los demás por cómo se ven, hablan, o por cualquier otra situación. En lugar de eso, intenta conocer mejor y entender quién es realmente.





Reglas de oro





Aprender unos de otros

Compartir y trabajar juntos

Hacer que todos se sientan valorados

El poder de la amabilidad





La escuela inclusiva

Foto: Freepik

Imagina una escuela donde todos los niños, sin importar si tienen alguna discapacidad, si vienen de otro país o si aprenden de manera diferente, son bienvenidos. En esa escuela, todos juegan juntos en el recreo, todos tienen la oportunidad de aprender y todos son tratados con respeto. Esa es una escuela inclusiva. Recuerda, la inclusión es algo que todos podemos practicar cada día. Se trata de ser buenos amigos, de ayudar a los demás y de asegurarnos de que todos se sientan felices y aceptados, sin importar sus diferencias.





¿Sabías que…?

Foto: Freepik

Las personas con discapacidad pueden llevar una vida normal y feliz, aunque a veces tienen que hacer las cosas de una manera un poco diferente, pero con la confianza en sí mismos y el apoyo de los demás cuando lo requieren, todo se logra.





-Para quien no puede caminar, las sillas de ruedas les permiten moverse de un lugar a otro.

-Los bastones y andadores ayudan a quienes tienen dificultad para caminar a mantenerse estables y seguros.

-Los audífonos permiten a las personas que no pueden escuchar bien a oír mejor.

-Lentes o lupas especiales son útiles para quienes tienen problemas de visión.

-Una persona que tiene dificultades para usar sus manos puede usar utensilios especiales para comer o escribir.

-Una persona ciega puede leer usando un sistema llamado Braille, que son pequeños puntos en relieve que se tocan con los dedos para leer.

-La familia, los amigos, y profesionales como maestros y médicos ayudan mucho a quien tiene discapacidad.

-Las personas con discapacidad a menudo aprenden nuevas formas de hacer las cosas. A veces esto significa practicar mucho hasta que se vuelven muy buenos en algo. Por ejemplo, alguien sin brazos puede aprender a escribir o pintar usando los pies.

-Muchas ciudades, escuelas y edificios están diseñados para ser accesibles para personas con discapacidad. Esto significa que tienen rampas en lugar de escaleras, ascensores, baños adaptados, y otros cambios que facilitan que todos puedan moverse y hacer lo que necesitan.

-Las personas con discapacidad a menudo tienen una actitud muy positiva. Esto significa que, aunque las cosas puedan ser difíciles, no se rinden. Siguen adelante, buscan soluciones y se esfuerzan por hacer lo que les gusta.

-A veces, las personas con discapacidad tienen que ser muy creativas para encontrar maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, si alguien tiene dificultades para hablar, puede usar una tabla con imágenes o una aplicación en un dispositivo para comunicarse con los demás.

-Al igual que los demás, las personas con discapacidad tienen sueños y metas. Pueden querer ser médicos, maestros, artistas, atletas, o lo que ellos deseen. Con determinación, esfuerzo y apoyo, pueden alcanzar lo que desean.





Tarea segura

Foto: Freepik

Hacer la tarea en Internet puede ser divertido y útil, pero también es importante hacerlo de manera segura. Cuando busques información, asegúrate de usar sitios web que sean confiables. Esto significa que deben ser páginas de las que puedas estar seguro que la información es correcta, Puedes preguntar a tus profesores o padres qué sitios son buenos para usar. Por ejemplo, sitios como Wikipedia, enciclopedias en línea o páginas de museos son buenas opciones.





Recuerda





No compartir información personal

Nunca debes compartir tu nombre completo, dirección, número de teléfono, ni ninguna otra información personal cuando estés en línea. Esto protege tu privacidad y seguridad.





Tener cuidado con los enlaces





Si alguien te envía un enlace o lo ves en un sitio web, ten cuidado antes de hacer clic. A veces, los enlaces pueden llevarte a sitios peligrosos o que no son apropiados para niños. Si no estás seguro, pregunta a un adulto antes de iniciar.





Utilizar contraseñas seguras





Si necesitas iniciar sesión en alguna página para hacer tu tarea, asegúrate de usar una contraseña que sea segura. No uses contraseñas fáciles de adivinar, como "1234" o tú nombre. Es mejor que sea una combinación de letras, números y símbolos. Además, nunca compartas tu contraseña con nadie excepto con tus padres.





No hablar con desconocidos





Cuando estás en línea, es importante no hablar con personas que no conoces. A veces, hay personas que no son quienes dicen ser, y es mejor evitarlas. Si alguien te intenta hablar, ignóralo y cuéntaselo a un adulto.





Pedir ayuda si encuentras algo raro





Si mientras haces tú tarea en Internet ves algo que te hace sentir incómodo o que no entiendes, habla con un adulto de confianza. Puede ser que encuentres una página rara o recibas un mensaje extraño. No tengas miedo de pedir ayuda, porque es mejor estar seguro.





Evitar descargar cosas sin permiso





A veces, mientras estás en línea, puedes ver anuncios o botones para descargar cosas, como juegos o aplicaciones. No descargues nada sin el permiso de tus padres, porque puede ser que esas descargas tengan virus o programas malos que pueden dañar tu ordenador.





Tomar descansos





Hacer la tarea en Internet puede ser cansado para tus ojos y mente. Asegúrate de tomar pequeños descansos cada 20 o 30 minutos. Levántate, estírate y descansa la vista para que puedas seguir concentrado.





1 Apaga la computadora cuando termines

2 Recoge los útiles escolares que usaste

3 Utiliza sitios seguros

4 No copies y pegues, haz un resumen

5 Los libros también son para consultar